نامزدهای نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در جلسه‌ای با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، فرهاد توحیدی مشاور فرهنگی خانه سینما، رامتین شهبازی دبیر جایزه کتاب سال سینمایی و داوران این رویداد فرهنگی، نامزدهای بخش‌های مختلف به شرح زیر اعلام شدند.

نامزدهای تالیف:

«آقای سناریست» (حدیث نفس و آثار سعید مطلبی)/ نویسنده: حمید رضا حاجی حسینی/ ناشر: گیلگمش

«کتاب ژانر سینما»/ نویسندگان: وحیداله موسوی، محمد شهبا/ ناشر: دانشگاه سوره

«کامران شیردل؛ تنها در قاب»/ گردآورنده: علیرضا ارواحی/ ناشر: خوب

«گزارش سانسور یک فیلم: جنوب شهر فرخ غفاری»/ نویسنده: عباس بهارلو/ ناشر: قطره

«دانشنامه آثار بیضایی»/ نویسنده: فرشید قلی پور/ ناشر: روشنگران و مطالعات زنان

نامزدهای ترجمه:

«هنر فیلم کوتاه داستانی» (مطالعه نما به نمای ۹ فیلم کلاسیک مدرن)/ نویسنده: ریچارد راسکین/ مترجم: پیمان شوقی/ ناشر: کتاب آبان

«مطالعات فمنیستی فیلم» (نوشتن زن در دل سینما) نویسنده: جانت مک کیب/ مترجم: طلیعه حسینی/ ناشر: بان

«فیلم نوآر؛ از برلین تا سین سیتی»/ نویسنده: مارک بولد/ مترجم: محمد رضا مهدوی فر/ ناشر: بان

«روایت و روایتگری در سینما» (فیلم ها چطور داستانشان را تعریف می کنند)/ نویسنده: وارن باکلند/ مترجم: نوید پور محمدرضا/ ناشر: اطراف

«فیلم های پازلی» (داستان گویی پیچیده در سینمای امروز)/ نویسنده: وارن باکلند/ مترجم: محمد شهبا/ ناشر: هرمس

نامزدهای فنی:

«ساخت فیلم کوتاه با بودجه صفر» (راهنمای کامل)/ نویسنده: ریزان پروداکشن هاوس/ مترجم: مجید کیانیان/ ناشر: آبان/ ناشر همکار: انجمن سینمای جوانان ایران

«طراحی صدا برای فیلم»/ نویسنده: تیم هریسون/ مترجم: مرتضی دهنوی/ ناشر: سروش

«در فاصله دو صحنه: هنر تمهیدات انتقالی» (آنچه فیلمنامه نویسان؛ کارگردانان و تدوینگران باید درباره تمهیدات انتقالی سینما بدانند)/ نویسنده: جفری مایکل بیز/ مترجم: مسعود مدنی/ ناشر: بنیاد سینمایی فارابی

«هدایت بازیگران: خلق بازی های به یاد ماندنی در سینما و تلویزیون»/ نویسنده: جودیت وستون/ مترجم: محمد رضا شکاری/ ناشر: افراز

«تکنیک فیلمنامه نویسی ناتشل» (کشف رمز و راز فیلمنامه نویسی موفق)/ نویسنده: جیل چمبرلین/ مترجم: نرجس ادب خواه/ ناشر: ساقی

نازنین مفخم، شهاب الدین عادل، شادمهر راستین، مهرزاد دانش، امیررضا نوری پرتو اعضای هیئت داوری نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمایی هستند.