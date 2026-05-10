بازگشت جشنواره استانی فیلم کوتاه به همدان پس از سه دهه وقفه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه برنامهریزی برگزاری فعالیتهای سینمایی در سال جاری با حضور معاون هنری سینمایی و رئیس انجمن سینمای جوانان ایران دفتر همدان برگزار شد.
در این نشست، مسائل مختلف حوزه سینمایی استان همدان از جمله برنامهریزی برای برگزاری هفته فیلم و عکس، حمایت از تولیدات سینمایی و تقویت فعالیتهای آموزشی و تخصصی در این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه، موضوع بازگشت جشنواره استانی فیلم کوتاه پس از بیش از سه دهه وقفه نیز مطرح شد. این جشنواره که در گذشته های دور یکی از بسترهای مهم برای نمایش آثار و شناسایی استعدادهای جوان در سطح استان به شمار میرفت، قرار است امسال با رویکردی تازه و برنامهریزی گسترده از سر گرفته شود.
هدف از احیای این رویداد، ایجاد فضایی حرفهای برای فیلمسازان نوپا، حمایت از تولیدات بومی و تقویت جریان فیلم کوتاه در استان عنوان شده است که در این راستا بر استفاده از ظرفیت هنرمندان، انجمنهای سینمایی و مراکز فرهنگی برای ارتقای سطح کیفی جشنواره تأکید شد.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بخشهای مختلفی از جمله مسابقه فیلمهای داستانی، مستند و تجربی و همچنین برگزاری نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی در قالب این جشنواره پیشبینی شده است که جزئیات فراخوان و زمان برگزاری جشنواره به زودی منتشر خواهد شد.
نظر شما