به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به افزایش حضور زائران در شب و روز ۲۳ ذیالقعده ، ایام زیارتی مخصوص حضرت رضا (ع) اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای زائران هنگام تشرف به حرم مطهر رضوی، دسترسی آسان و مطمئن به محل پارک خودرو است؛ از اینرو تمهیدات ویژهای برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت پارکینگهای حرم مطهر در شب و روز ۲۳ ذیالقعده، پیشبینی شده است.
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی، افزود: تمامی پارکینگهای حرم مطهر رضوی بهصورت شبانهروزی فعال بوده و با حداکثر ظرفیت آماده ارائه خدمات به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی هستند تا روند تشرف با آرامش و سهولت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت پارکینگهای زیرگذر حرم مطهر گفت: پارکینگ شماره یک در محدوده بین خیابان شیرازی و خیابان امام رضا(ع) واقع شده و ظرفیت پذیرش حدود هزار دستگاه خودرو را دارد. همچنین پارکینگ شماره سه در محدوده بین خیابان نواب صفوی و خیابان طبرسی و در زیر صحن امام حسن مجتبی(ع) قرار گرفته و گنجایش حدود ۴۰۰ دستگاه خودرو را داراست.
شبان ادامه داد: پارکینگ شماره چهار نیز بهصورت روباز و در محدوده بین خیابان طبرسی و خیابان شیرازی، پشت باغ رضوان مستقر است و ظرفیت آن حدود ۲۲۰ دستگاه خودرو است که در این ایام با آمادگی کامل در حال خدمترسانی خواهد بود.
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: از سوی آستان قدس رضوی هیچگونه محدودیتی برای فعالیت پارکینگهای حرم مطهر وجود ندارد و این مجموعهها با بسیج امکانات و نیروها، در شب و روز زیارتی مخصوص حضرت رضا(ع) بهصورت کامل در مدار خدمترسانی قرار دارند.
وی تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه تعطیلی یا محدودیت احتمالی، اطلاعرسانی لازم از طریق اداره اطلاعرسانی حرم مطهر انجام خواهد شد. همچنین ممکن است در برخی ساعات، به دلیل اعمال محدودیتهای ترافیکی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، برخی مسیرهای منتهی به حرم مطهر بهطور موقت مسدود شود که این موضوع خارج از حوزه مدیریت پارکینگهای آستان قدس رضوی است.
شبان،خاطرنشان کرد: تلاش معاونت خدمات زائرین بر این است که در روز زیارتی مخصوص حضرت امام رضا(ع)، شرایطی مناسب و منظم برای تردد و توقف خودروهای زائران فراهم شود تا آنان با آرامش خاطر بیشتری به زیارت مشرف شوند.
