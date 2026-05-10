به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاج، رئیس اداره چایخانهها و مواکب حرم مطهر رضوی با بیان این خبر، اظهار کرد: به مناسبت ایام زیارتی مخصوص حضرت رضا (ع)، تمهیدات لازم برای پذیرایی از زائران در چایخانههای حضرت رضا(ع) پیشبینی شده و چای و خرمای متبرک در میان ارادتمندان و دلدادگان آن حضرت توزیع میشود.
رئیس اداره چایخانهها و مواکب حرم مطهر رضوی افزود: همچنین فضای چایخانههای حرم مطهر رضوی متناسب با حال و هوای این ایام، سیاهپوش و فضاسازی میشود تا زمینه حضور و بهرهمندی هرچه بیشتر زائران از این مراسم و خدمات فراهم شود.
وی گفت: چایخانههای حضرت رضا(ع) در صحنهای کوثر، غدیر، امام حسن مجتبی(ع) و باغ رضوان مستقر هستند و در چهار سوی حرم مطهر رضوی، به صورت مستمر با مشارکت هیئات، مواکب، گروهها و تشکلهای مردمی آماده ارائه خدمت به زائران هستند.
به گفته تاج، این خدمترسانی با بهرهگیری از ظرفیت خادمان، خادمیاران و مشارکت نیروهای مردمی و با رعایت کامل موازین بهداشتی و نظم اجرایی انجام میشود تا زائران حضرت رضا(ع) در فضایی معنوی و آرامشبخش، پس از تشرف به زیارت، از این پذیرایی تبرکی، بهرهمند شوند.
