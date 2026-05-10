به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام زیارتی مخصوص حضرت امام رضا (ع)، چهار موکب خدمت‌رسان در حریم حرم مطهر رضوی با هدف ارائه خدمات پذیرایی به زائران، مستقر شده‌اند.

در راستای افزایش خدمات‌رسانی به زائران در روزهای منتهی به ۲۳ ذی‌القعده، با هماهنگی معاونت خدمات زائرین حرم مطهر رضوی این مواکب در چهار نقطه پرتردد اطراف حرم مطهر جانمایی شده‌اند تا زائران در مسیر تشرف بتوانند از خدمات پذیرایی و رفاهی بهره‌مند شوند.

بر این اساس، مواکب خدمت‌رسان در محدوده‌های دوربرگردان طبرسی، باب‌الهادی (ع)، بلوار آیت‌الله واعظ طبسی و باب‌الکاظم (ع) مستقر شده‌اند و با ظرفیت مناسب، در حال ارائه خدمات به زائران و مجاوران، هستند.

در موکب باب‌الکاظم (ع) طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، در دو وعده صبحانه و شام از زائران پذیرایی می‌شود. همچنین در دیگر مواکب، در طول روز از زائران با توزیع چای و شربت پذیرایی خواهد شد.

شایان ذکر است، استقرار این مواکب با هماهنگی و مدیریت معاونت خدمات زائرین حرم مطهر رضوی با هدف ایجاد فضایی مناسب برای پذیرایی از زائران در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی انجام شده و خدمات آن برای عموم زائران و مجاوران، قابل استفاده است.