به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی مهیائی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان، در نخستین جلسه ستاد استانی هماهنگی و مدیریت تالابها با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه احیای زیستبومهای آبی استان اظهار کرد: آبگیری ۲۵۰ هکتار از تالابهای گلستان، زمینه بازگشت پرندگان بومی و گونههای مختلف حیاتوحش را فراهم کرده و نقش مؤثری در کاهش گرد و غبار و بهبود شرایط اکولوژیکی منطقه داشته است.
وی با بیان اینکه تالابهای استان در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی با چالشهای جدی مواجه بودهاند، افزود: بخشی از این پهنههای ارزشمند اکنون جان تازهای گرفتهاند، اما تداوم این روند نیازمند توجه جدی و همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول است.
مهیائی تالابها را از مهمترین سرمایههای طبیعی استان دانست و اظهار کرد: این نعمتهای الهی در معرض تهدید و تخریب قرار دارند و حفظ و نگهداری آنها مستلزم ورود مؤثر تمامی نهادهای متولی و مشارکت عمومی است.
وی همچنین بر ضرورت بهرهمندی همگانی از منافع تالابها تأکید کرد و گفت: در صورت بیتوجهی به روند احیا و مدیریت اصولی، پیامدهای زیستمحیطی آن دامنگیر همه خواهد شد و مسئولیت آن متوجه تمامی بخشهاست.
معاون استاندار گلستان هدف از برگزاری این نشست را اجرای مصوبات ستاد ملی تالابها و تأمین نیازهای آبی زیستبومهای استان عنوان کرد و افزود: در این جلسه، موضوعاتی همچون اقدامات تکمیلی طرح احیای خلیج گرگان، وضعیت لایروبی کانال آبرسان میگو، بررسی تعهدات زیستمحیطی دستگاههای مرتبط و بازنگری برنامههای احیای تالاب بینالمللی گمیشان مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین روند تدوین و تصویب برنامه مدیریت جامع حوضه آبریز پناهگاه حیاتوحش میانکاله و خلیج گرگان از دیگر محورهای مهم این نشست بود که با هدف تقویت هماهنگی بینبخشی دنبال میشود.
گفتنی است این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا، تصمیماتی برای رفع چالشهای موجود اتخاذ شد و مقرر شد جلسات ستاد بهصورت مستمر و در بازههای زمانی کوتاهتر برگزار شود تا روند احیا و حفاظت از تالابهای استان با سرعت بیشتری پیگیری شود.
