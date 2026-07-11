محکومیت ۵۰۰ میلیون تومانی برای متخلف تخریب تالاب استیل آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سلامی‌ریک صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها از محکومیت یک متخلف زیست‌محیطی به ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی به‌دلیل تخریب پوشش گیاهی و قطع درختان در حریم تالاب شکار ممنوع استیل خبر داد.

وی اظهار کرد: این فرد بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به تعریض بازوی تالاب و ریشه‌کن کردن درختان انار و گونه جنگلی توسکا در محدوده حفاظت‌شده تالاب استیل کرده بود.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست آستارا با بیان اینکه پس از ارزیابی میزان تخریب و شمارش درختان ریشه‌کن‌شده، متهم در دادگاه بدوی به جریمه میلیاردی محکوم شد افزود: این رأی پس از تجدیدنظرخواهی و ابراز ندامت وی، در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری تبدیل گردید.

وی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی در برخورد با جرائم زیست‌محیطی گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز دو متهم دیگر به جرم تخریب کلبه‌های پل چوبی استیل دستگیر شده‌اند و پرونده آنان در شعبات صلح شهرستان در حال رسیدگی است.

سلامی‌ریک در پایان با اشاره به جایگاه شرعی و قانونی درختان تأکید کرد: درختان دارای احترام ویژه هستند و قطع غیرقانونی آنها نه‌تنها تجاوز به اموال عمومی یا خصوصی محسوب می‌شود، بلکه جرم علیه محیط‌زیست و سلامت اجتماعی است و مرتکبان موظف به جبران خسارت خواهند بود.