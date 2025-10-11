شناسایی ۷ گونه دوزیست در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، برنامه پایش و ارزیابی وضعیت دوزیستان در جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس از شهریور ماه ۱۴۰۴ با همکاری مشترک دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه کردستان و مؤسسه خزنده ‌شناسان پارس به سرپرستی باربد صفایی مهر و عضو گروه تخصصی حفاظت از دوزیستان اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) و هانیه غفاری عضو هیات علمی دانشگاه نویسندگان کتاب راهنمای جامع دوزیستان ایران آغاز شده است. این طرح با هدف شناسایی مکانهای زادآوری، ارزیابی وضعیت زیستی و تدوین راهبردهای حفاظتی برای حمایت از دوزیستان در این زیستگاه شاخص جنگل‌های هیرکانی در حال اجراست.

در نخستین مرحله این پایش تاکنون ۷ گونه دوزیست در محدوده جنگل تحقیقاتی شناسایی شده است؛ رقمی قابل توجه که معادل حدود یک‌سوم کل دوزیستان شناخته‌شده ایران (۲3 گونه) به‌شمار می‌رود. در میان گونه‌های مشاهده‌شده، سمندر جویباری ایرانی (Paradactylodon persicus) ، وزغ تالشی (Bufo eichwaldi) و قورباغه جنگلی هیرکانی (Rana pseudodalmatina) ثبت شده‌اند که جزء گونه‌های بومزاد ایران بوده و در فهرست سرخ گونه های تهدید پذیر اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) قرار دارند. زیستگاه جنگل تحقیقاتی به دلیل بکر بودن و تنوع زیستگاهی و ارتفاعی نظیر رودخانه های با بستر ماسه ای، آبشارهای مرتفع، جویبارهای جنگلی، برکه های متعدد و حوضچه‌های طبیعی با دسترسی بسیار دشوار برای انسان و چشمه‌های فراوان در ارتفاعات و دره‌ها، از پتانسیل استثنایی برای بقا و تولید مثل دوزیستان برخوردار است. با حمایت آقای جوان معاون پژوهشی دانشگاه، مقرر شد پس از تکمیل ارزیابی‌های جمعیتی و وضعیت زیستگاهی گونه‌های شناسایی‌شده، برنامه حمایتی ویژه‌ای برای حفاظت مستمر از سمندر جویباری ایرانی و وزغ تالشی تدوین و به ‌صورت میدانی در جنگل تحقیقاتی اجرا گردد.

جنگل تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس با توجه به تنوع زیستی کم‌نظیر و ساختار دست‌نخورده زیستگاه‌های آبی-خشکی، ظرفیت تبدیل‌شدن به الگوی ملی حفاظت از دوزیستان در زیستگاه‌های طبیعی ایران را دارد. اجرای این طرح گامی مهم در مسیر پایش علمی، احیای زیستگاه‌های آبی کوچک و حفاظت هوشمندانه و پایدار از تنوع زیستی بینظیر هیرکانی در سطح ایران محسوب می‌شود.