ششمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع گفت: مرحوم علی اصغر سعیدی خواه ۶۸ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، یکی از اعضای خود را به بیمار نیازمند اهداء کرد.

زارع افزود: کبد این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی نجات بخش جان هموطنان شد.