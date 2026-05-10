۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

ششمین اهدای عضو سال جاری در یزد رقم خورد

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی گفت: با ایثار یک هموطن دیگر ششمین اهدای عضو سال جاری در استان یزد به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زارع گفت: مرحوم علی اصغر سعیدی خواه ۶۸ ساله که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، یکی از اعضای خود را به بیمار نیازمند اهداء کرد.

زارع افزود: کبد این ایثارگر در بیمارستان شهید صدوقی نجات بخش جان هموطنان شد.

