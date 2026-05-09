به گزارش خبرنگار مهر، لیلا قنبری عصر شنبه همزمان با روز بیماری‌های خاص با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ این واحد، از ثبت بیماران جدید مبتلا به بیماری‌های خاص و نادر، توزیع میلیاردها تومان دارو و تجهیزات رایگان و همچنین ارائه خدمات درمانی حمایتی به بیماران صعب‌العلاج در سطح استان خبر داد.

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در تشریح عملکرد واحد بیماری‌های خاص طی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این مدت تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و نادر در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند تا بتوانند از خدمات حمایتی، دارویی و بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

وی افزود: در سال جاری ۲۶۴ بیمار دیالیزی، ۱۶۳ بیمار مبتلا به ام‌اس، ۵۲ بیمار پیوند کلیه، ۱۹ بیمار مبتلا به سیستیک فیبروز (CF)، ۱۲ بیمار پیوند کبد، ۱۱ بیمار اوتیسم، ۶ بیمار هموفیلی، ۳ بیمار SMA، ۳ بیمار دارای نقص ایمنی اولیه، ۲ بیمار پیوند قلب، یک بیمار پیوند قرنیه و یک بیمار EB یا پروانه‌ای در سامانه بیماری‌های نادر ثبت شده‌اند.

حمایت دارویی میلیاردی از بیماران خاص

قنبری با اشاره به اقدامات حمایتی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۷ عدد فاکتور انعقادی ویژه بیماران هموفیلی به ارزش تقریبی ۷۲ میلیارد تومان به صورت رایگان توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۳۸۴ عدد داروی تخصصی «مایوزایم» برای یک بیمار مبتلا به بیماری پمپه با ارزشی بالغ بر ۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان تأمین و توزیع شد.

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، داروهای اختصاصی بیماران مبتلا به CF نیز به ارزش حدود ۲ میلیارد تومان در اختیار بیماران قرار گرفته است.

قنبری از ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران خاص خبر داد و گفت: در این مدت ۱۳۸ بیمار از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره‌مند شدند و برای ۱۷۹ بیمار مبتلا به ام‌اس نیز خدمات MRI رایگان انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۱۵ بیمار برای بررسی و بهره‌مندی از مزایای ازکارافتادگی به کمیسیون ازکارافتادگی سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.

اهدای تجهیزات درمانی به مراکز درمانی استان

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به همکاری بنیاد امور بیماری‌های خاص اظهار کرد: در سال جاری تجهیزات مختلفی از سوی این بنیاد به مراکز درمانی استان اهدا شده است.

به گفته وی، یک دستگاه دیالیز خارجی، ۴۵ سرویس تخت و تشک، ترالی دارو، ترالی اورژانس، ویلچر و ترازوی باسکول‌دار از جمله تجهیزات اهدایی به مراکز درمانی بوده است.

قنبری در پایان اعلام کرد: طی سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۹۶ بیمار جدید نیز برای دریافت نشان صعب‌العلاج به بیمه‌های پایه معرفی شدند تا بتوانند از مزایا و خدمات حمایتی ویژه این بیماران استفاده کنند.