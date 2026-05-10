به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری ظهر یکشنبه در نشست کارگروه پایداری زنجیره حملونقل پلها و ابنیه فنی استان قم، بر ضرورت تأمین و ذخیره تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی سریع مسیرهای ارتباطی و پلهای آسیبپذیر تأکید کرد و گفت: باید تمهیدات لازم برای مقابله با شرایط بحرانی و حفظ پایداری شبکه حملونقل استان در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به تداوم تهدیدات دشمن آمریکایی_صهیونی علیه زیرساختهای کشور افزود: احتمال هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی همچنان وجود دارد و از اینرو دستگاههای اجرایی باید آمادگی لازم برای واکنش سریع در شرایط اضطراری را داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با بیان اینکه تجربه حمله به پل باغیک نشان داد مجموعههای اجرایی استان از توان فنی و عملیاتی مطلوبی برخوردار هستند، تصریح کرد: در جریان این حادثه، مجموعههایی از جمله راهآهن، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط با هماهنگی مناسب وارد میدان شدند و عملیات ترمیم این پل در کمتر از ۴۸ ساعت به انجام رسید.
وی ادامه داد: توان مهندسی و تخصص فنی در استان وجود دارد و مشکلی در این بخش احساس نمیشود، اما برای افزایش سرعت عمل در مواقع بحرانی لازم است اقلام و تجهیزات مورد نیاز از پیش تهیه و ذخیرهسازی شود.
سامری با تأکید بر خرید باکسهای بتنی در ابعاد مختلف و همچنین لولههای سیمانی با قطرهای متنوع خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن امکانات و تجهیزات، امکان بازگشایی و ترمیم سریع مسیرهای ارتباطی وجود خواهد داشت و این مسئله میتواند از اختلال در حملونقل جلوگیری کند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت اعتبارات بحران برای ایجاد ذخایر استراتژیک تأکید کرد و گفت: باید بخشی از منابع مرتبط با مدیریت بحران به تأمین تجهیزات مورد نیاز اختصاص یابد تا در مواقع ضروری روند بازسازی با کمترین وقفه انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به لزوم بهرهگیری از ظرفیت بستر رودخانهها در اجرای اقدامات پدافندی و ترمیمی بیان کرد: در این زمینه همکاری مجموعه امور آب ضروری است و باید هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مرتبط شکل بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت پلهای راهبردی شهر قم اظهار کرد: پلهایی که نقش اساسی در حملونقل جادهای و ریلی دارند باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرند تا در صورت بروز حادثه یا حمله احتمالی، مسیرهای جایگزین و اقدامات ترمیمی در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.
سامری افزود: طراحی معابر و مسیرهای ارتباطی نیز باید به گونهای باشد که امکان بازگشایی سریع آنها در شرایط بحران فراهم شود و اختلال در تردد عمومی و شبکه حملونقل به حداقل برسد.
وی در پایان بر ضرورت احصای پلهای مهم و حساس استان تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید اطلاعات مربوط به پلهای دارای نقش کلیدی در حملونقل استان را به دفتر فنی اعلام کنند تا برنامهریزی و پیشبینیهای لازم برای مدیریت شرایط اضطراری انجام شود.
نظر شما