علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد سازمان آتش نشانی سمنان از حفظ حضور چهار دقیقه و ۱۲ ثانیه ماموران این سازمان در رسیدن به حوادث خبر داد و بیان کرد: طی این بازه در مجموع ۴۷ ساعت و ۳۸ دقیقه و ۲۶ ثانیه زمان برای اجرای عملیات مختلف صرف شده است.

وی با اشاره به اینکه طی بازه فروردین ماه سال جاری ۱۰۶ عملیات امدادی و اطفای حریق در سمنان انجام گرفته است، ادامه داد: تیم های عملیاتی با حضور به موقع خود توانستند در حیطه حوادث استانداردهای پاسخگویی به نیاز شهروندان را حفظ کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با اشاره به اینکه از این تعداد ۷۰ مورد عملیات امداد و نجات انجام گرفته است، ادامه داد: از بین حوادث ۳۶ مورد اطفای حریق رخ داده است.

تاج آبادی از موفقیت تیم های عملیاتی امدادی آتش نشانی سمنان تقدیر کرد و افزود: نتیجه این تلاش ها نجات جان ۱۱۱ شهروند سمنانی بوده است.

وی اظهار داشت: با رویکرد ارتقا ایمنی شهروندان در آتش نشانی سمنان می کوشیم تا برای رده های سنی مختلف دوره های آموزشی برگزار و یا در فضای مجازی و از طریق رسانه ها این آگاهی بخشی به صورت مستمر انجام شود.