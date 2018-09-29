آتش پاد سوم سعید اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی بازه زمانی شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۵ هزار و ۳۲۴ تماس با سامانه ۱۲۵آتش‌نشانی سمنان برقرارشده است، ابراز داشت: در این مدت به ۸۱۳ حادثه و حریق امدادرسانی کرده است که طی آن ۶۹۶ نفر نجات یافتند.

وی بابیان اینکه بیشترین تعداد حریق در بازه زمانی شش‌ماهه اول سال جاری ۱۸۹ مورد در معابر، سطل‌های زباله و ضایعات و ۵۲ مورد مسکونی اتفاق افتاده است، افزود: بیشترین تعداد حوادث امداد و نجات طی این مدت ۲۶۹ مورد محبوسی در آسانسور و ۹۴ مورد مورد گرفتن حیوانات موذی را شامل می‌شود.

افزایش ۲ درصدی حوادث در سمنان

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری سمنان بابیان اینکه مجموع حوادث و حریق در بازه زمانی اول مهر ۹۵ لغایت ۳۱ شهریور ۹۶ یک هزار و ۴۴۰ و در بازه زمانی اول مهر ۹۶ لغایت ۳۱ شهریور امسال یک هزار و ۴۴۳ مورد بود، ابراز داشت: آمار تعداد حوادث نشان می دهد سه مورد و به میزان دو درصد از مدت مشابه سال قبل افزایش حوادث گزارش‌شده است.

اسماعیل پور در ادامه تصریح کرد: تعداد تماس های گرفته‌شده با سامانه ۱۲۵ در بازه زمانی اول مهر ۹۵ لغایت ۳۱ شهریور، ۳۱ هزار و ۶۷۹ تماس و بازه زمانی اول مهر ۹۶ لغایت ۳۱ شهریور ۳۱ هزار و ۲۱۴ تماس بوده است که نشان می دهد ۴۶۵ تماس به نسبت سال قبل یعنی کاهش ۱.۵درصدی تماس ها را شاهد هستیم.

وی افزود: تعداد نجات‌یافتگان از حوادث در بازه زمانی اول مهر ۹۵ لغایت ۳۱ شهریور به میزان ۸۹۹ نفر بود که در بازه زمانی اول مهر ۹۶ لغایت ۳۱ شهریور امسال با رشد ۱۸.۵ درصدی به تعداد یک هزار و ۶۶ نفر رسید.

۳۷۰ مورد محبوسی در آسانسور

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری سمنان بابیان اینکه مدت زمان مذکور عملیات در بازه زمانی یک ساله ۶۲۵ ساعت و ۵۱ دقیقه است، ابراز داشت: میانگین زمان رسیدن به محل حادثه سه دقیقه و ۲۸ ثانیه گزارش‌شده است.

اسماعیل پور با بیان اینکه در بازه زمانی اول مهر ۹۵ لغایت ۳۱ شهریور ۲۴ هزار و ۹۶ نفر تحت آموزش‌های امدادی قرار گرفتند، تصریح کرد: بیشترین تعداد حریق در بازه زمانی اول مهر ۹۶ لغایت ۳۱ شهریور امسال ۳۶۹ مورد معابر، سطل‌های زباله، ضایعات و ۱۱۹ مورد مسکونی و تجاری را شامل می‌شود.

وی افزود: بیشترین تعداد حوادث امداد و نجات در بازه زمانی اول مهر ۹۵ لغایت ۳۱ شهریور ۳۷۰مورد محبوسی در آسانسور، ۱۶۲مورد محبوس شدن در اماکن مختلف و گرفتن حیوانات موذی ۱۴۱مورد بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مهرماه به نام روز آتش‌نشانی و ایمنی در تقویم ملی ایران نام‌گذاری شده است.