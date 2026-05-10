به گزارش خبرنگار مهر، صیاد زمردی صبح یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با جمعی از اصحاب رسانه اظهار کرد: اطلاع‌رسانی و انعکاس اطلاعات شفاف در شرایط حساس کشور برعهده خبرنگاران است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته و با وجود شرایط خاص کشور با فراز و نشیب‌هایی مواجه بودیم که آسیب بازار مرکزی رشت در دی ماه یکی از این حوادث بوده است با این ‌اوصاف سازمان امور مالیاتی نسبت به تعهدات خود به استان با همراهی مودیان مالیاتی موفق بوده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با اشاره به شعار حمایت از تولید و کسب‌وکار گفت: در سال گذشته، حدود ۴ همت از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و جامعه عشایری استان واریز شد که این میزان نسبت به سال قبل، بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است.

وی با تشریح جزئیات این واریزی‌ها افزود: از مجموع عوارض توزیع‌شده در سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۲.۵ همت به حساب شهرداری‌های استان، بالغ بر ۱.۳۷ همت به حساب دهیاری‌ها، ۵۱ میلیارد تومان به حساب فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری) و بیش از ۴.۷۵ میلیارد تومان به حساب عشایر استان واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان همچنین به سهم شهرداری رشت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، بالغ بر ۱.۰۶ همت از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری رشت واریز شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد بیش از ۶۰ درصدی داشته است.

زمردی از تأمین حدود ۳۷۲ میلیارد تومان اعتبار در سال ۱۴۰۴ برای پایان پروژه‌های در حال ساخت خبر داد و گفت که بیش از ۱۱ هزار نفر از مؤدیان گیلانی با نشاندار کردن مالیات خود در تامین اعتبار ۲۰ پروژه مهم استان مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان‌ گیلان تصریح کرد: از مجموع حدود ۴۴۵ هزار مودی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ در گیلان، بیش از ۴۰۲ هزار نفر معادل ۸۹.۵ درصد، مشمول مالیات صفر شدند و جهت تسریع در اطلاع‌رسانی پیامکی مبنی بر معاف بودن برای افراد ارسال شد.

زمردی اضافه کرد: مالیات ۲۸حدود هزار مودی بین یک تا ۱۵ میلیون تومان و مالیات کمتر از یک درصد مشاغل مشمول، در بازه ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان قرار داشته است

وی با بیان اینکه بیشترین مالیات مشمولین تبصره ماده 100 سال گذشته متعلق به صنف پزشکان بود گفت: اعتماد به تبصره ماده ۱۰۰ در حال افزایش است و تعداد اظهارنامه‌های ارسال شده در مقابل استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ کاهش چشمگیری یافته است.

زمردی با اشاره به تغییرات قانون بودجه سال جاری افزود: سقف معافیت مالیات بر حقوق به ۴۸۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته و صاحبان مشاغل با درآمد تا ۷۲ میلیارد تومان نیز می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از مودیان مالیاتی تصریح کرد: درخصوص رسیدگی به بازار رشت، راهکارهایی برای مودیان مبنی بر تسهیل ماده ۱۶۵ در نظر گرفته شده است تا مودیان آسیب‌دیده که تاکنون از خدمات بیمه استفاده نکردند برای جبران خسارت از این فرصت بهره ببرند.