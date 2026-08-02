حسن صیاد زمردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک موضوع ماده ۸۰ و همچنین اظهارنامههای موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴، بر اساس مصوبه هیأت دولت، تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان با اشاره به نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ دبیر هیئت دولت، این تصمیم را در راستای حمایت از مؤدیان و ایجاد فرصت کافی برای تکمیل و ارسال اظهارنامهها دانست و افزود: با توجه به مصوبه هیئت دولت، مؤدیان محترم میتوانند اظهارنامههای مالیات بر درآمد املاک و اظهارنامههای موضوع ماده ۵۷ مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ بدون نگرانی از جرایم، از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی ارسال و مالیات متعلق را پرداخت کنند.
وی با تأکید بر این که این تمدید، فرصت مناسبی برای مالکان و مؤدیان است تا با آرامش و دقت بیشتر نسبت به تکمیل اطلاعات و رعایت مقررات اقدام کنند، از آمادگی کامل ادارهکل امور مالیاتی استان برای ارائه خدمات مشاورهای و پاسخگویی از طریق مراکز خدمات مؤدیان، سامانههای الکترونیکی و میزهای پاسخگویی خبر داد.
صیاد زمردی در پایان از مؤدیان خواست با استفاده از این فرصت، فرآیند ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات را به روزهای پایانی موکول نکنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
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