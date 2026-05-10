به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد شروین اسبقیان در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: مجدد وظیفه خود می دانم یاد و نام شهدای وطن به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه و رمضان را گرامی بدارم. همچنین یاد رهبر شهید انقلاب مان را گرامی می‌دارم که عاشق ورزش بود و بر «ایران قوی، ورزش قوی» تاکید داشتند.



وی ادامه داد: رهبرمان به کوهنوردی علاقمند بود، امروز غصه دار رهبر شهیدمان هستیم و قطعا سرداران بزرگ کشورمان انتقام خواهند گرفت. فراموش نمی کنیم سربازان دلی که در ناو گروه دنا به صورت وحشیانه مورد تاخت و تاز دشمن قرار گرفتند، فراموش نمی کنیم هموطنانی را که جان شان را از دست دادند و همچنین ورزشکارانی که شهید شدند.



معاون وزیر ورزش تاکید کرد: در این شرایط، ورزشکاران ما همچنان خوش می درخشند، کشتی گیران‌ قهرمان شدند و کاروان ایران در بازی های ساحلی برای اولین بار با ۹ طلا ‌یک نقره رتبه سوم این بازی ها را کسب کردند و این یعنی همت و شجاعت.



اسبقیان گفت: قدردان همه افتخارافرینان این مرز و بوم هستند که باعث طنین انداز شدن سرود جمهوری اسلامی می شوند مانند وزنه برداران جوان که با قهرمانی خود باعث درخشش نام ایران شدند. اینها نتیجه حمایت های وزیر ورزش است.



وی به منتخبان مجمع انتخاباتی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی تبریک گفت و ادامه داد: رضا زارعی یک نیروی فعال و پرکار است، وزارت ورزش به رای مجمع احترام می گذارد، همیشه همین بوده است، اگر کسی بگوید حوزه معاونت قهرمانی وزارت ورزش روی کاندیدایی تاکید داشته، قطعا استعفا می دهم.

معاون وزیر ورزش گفت: وزیر ورزش به مدال نقره قانع نیست، فقط به دنبال طلا است، وقتی به او خبر قهرمانی وزنه برداری را دادم، گفتند اتفاق خاصی نیفتاده است و باید تعداد مدال های ما بیشتر شود.



اسبقیان برای فدراسیون کوهنوردی در ۴ سال پیش رو آرزوی موفقیت کرد.