برگزاری مزایده ۵۰۰ میلیارد ریال از املاک و مستغلات لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طاهری در سخنانی از برگزاری مزایده املاک و مستغلات در استان لرستان خبر داد.

وی گفت: در مزایده ۱۱۷۴ اموال تملیکی استان لرستان ۱۵ ردیف املاک و مستغلات به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال عرضه شده است. این مزایده از تاریخ ۱۴۰۵.۰۲.۱۶ آغاز و متقاضیان تا مورخ ۱۴۰۵.۰۲.۲۶ فرصت ارائه پیشنهاد دارند و زمان رمزگشایی پیشنهاد ۱۴۰۵.۰۲.۲۷ است.

سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: متقاضیان از طریق سامانه ستاد ایران و سایت اموال تملیکی می‌توانند مشخصات املاک را در تاریخ اعلام شده روئیت کنند. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) است.

طاهری، تأکید کرد: برای ارائه پیشنهاد متقاضیان موظف هستند معادل پنج درصد مبلغ پایه برای هر ردیف سپرده الکترونیک پرداخت یا ضمانت‌نامه بانکی را در موعد مقرر تحویل اداره کل دهند. شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی دارد و تخلیه ملک نیز بر عهده خریدار است.