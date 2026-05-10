کویت و قطر از حملات پهپادی خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش کویت خبر داد که امروز تعدادی پهپاد متخاصم را رصد کرده است.

ارتش کویت ضمن اشاره به رصد چند پهپاد متخاصم در حریم هوایی خود، از مقابله با این پهپادها خبر داد.

شایان ذکر است که ارتش کویت به منشاء این حملات اشاره‌ای نکرده است.

از سوی دیگر وزارت دفاع قطر اعلام کرد که یک کشتی باری در آب های سرزمینی این کشور در شمال شرق بندر مسیعید صبح امروز یکشنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

براساس بیانیه وزارت دفاع قطر، این کشتی از ابوظبی به سمت قطر درحال حرکت بود که هدف حمله پهپادی قرار گرفت و این حمله منجر به آتش سوزی محدود در کشتی شد.

وزارت دفاع قطر با اشاره به اینکه این حادثه هیچ مصدومی در پی نداشت، بیان کرد که این کشتی به مسیر خود به سمت بندر مسیعید ادامه داد.

پیش از این و در صبح امروز سازمان تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری توسط پرتابه‌ای ناشناس در شمال شرقی دوحه خبر داده و تاکید کرده بود: این حادثه تلفاتی به همراه نداشته است.

هنوز هویت عاملان این حمله یا منشأ پرتابه مشخص نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.