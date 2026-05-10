گزارش اصابت پرتابه به یک کشتی در نزدیکی دوحه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان تجارت دریایی انگلیس، این نهاد از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۲۳ مایلی دریایی شمال‌شرقی دوحه، قطر خبر داد.

بر اساس این گزارش، خدمه یک کشتی فله‌بر اعلام کرده‌اند این شناور بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است. در پی این حادثه، آتش‌سوزی محدودی در کشتی ایجاد شد که به گفته منابع اعلامی، مهار شده است.

در روزهای اخیر و همزمان با افزایش تنش‌ها و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، حوادث دریایی در محدوده تنگه هرمز افزایش یافته و سطح امنیت در این آبراه راهبردی به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی است که تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به شدت افت کرده و بسیاری از شناورها از عبور از این مسیر خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد در صورت تداوم مداخلات آمریکا در منطقه، این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.