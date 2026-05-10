مقیمی: سالانه ۷۸ هزار لیتر گلاب و عرقیات در شفت تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی گلمحمدی و گلابگیری که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مزرعه گلمحمدی «ایزدی» برگزار شد، اظهار کرد: گلمحمدی به عنوان یکی از محصولات مهم و ارزشمند، به نمادی برای پتانسیلهای کشاورزی شهرستان شفت تبدیل شده است.
فرماندار شفت با بیان اینکه استان گیلان در حوزه کشاورزی دارای ظرفیتهای بیبدیلی است، تصریح کرد: شهرستان شفت با تکیه بر توانمندیهای بومی و اقلیم مناسب، میتواند به عنوان الگویی موفق در توسعه کشاورزی و رونق بومگردی در سطح استان مطرح شود.
وی بر ضرورت بهرهگیری حداکثری از پتانسیلهای منطقه و استفاده از سرمایه انسانی و اجتماعی شهرستان تأکید کرد و افزود: در حال حاضر ۴۶ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گلمحمدی قرار دارد و ۸۰ نفر به صورت مستقیم در امر بهرهبرداری و تولید این محصول اشتغال دارند.
مقیمی در ادامه به ظرفیتهای صنایع تبدیلی و فرآوری در منطقه اشاره کرد و گفت: ۱۵ واحد گلابگیری و تولید عرقیات گیاهی در سطح شهرستان فعال هستند که ماحصل تلاش آنها، تولید سالانه ۷۸ هزار لیتر انواع گلاب و عرقیات است که پس از بستهبندی روانه بازارهای مصرف میشود.
وی با اشاره به بازدهی مطلوب این محصول در شفت، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از ۷۰ تن گلمحمدی در این شهرستان برداشت میشود که به طور میانگین از هر کیلوگرم گل، یک لیتر گلاب استحصال میگردد.
فرماندار شفت همچنین بر لزوم توسعه زیرساختها برای افزایش سطح زیر کشت و ارتقای توان تولیدی شهرستان تأکید کرد و آن را گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی دانست.
گفتنی است، در حاشیه این مراسم، مسئولان حاضر از نمایشگاه سنتی گل و گیاه و فرآیند گلابگیری و استحصال عرقیات گیاهی که در محل برگزاری مراسم برپا شده بود، بازدید کردند. در پایان نیز با اهدای لوح سپاس، از کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه گلمحمدی شهرستان شفت تجلیل به عمل آمد.
