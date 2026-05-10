سید عیسی سهرابی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح مسابقه «زنگ انشای مهر» در راستای فراخوان بیست و ششمین پرسش مهر ریاست محترم جمهوری اظهار داشت: این مسابقه ویژه دانشآموزان پایههای چهارم تا دوازدهم است.
وی ادامه داد: این مسابقه با موضوع آیه شریفه «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، بیان کرد: دانشآموزان باید در انشای خود به این پرسش پاسخ دهند که این آیه چه پیامهایی دارد و چگونه میتوانیم برای عملی شدن آن در زندگی فردی و اجتماعی نقشآفرینی کنیم.
وی گفت: دانشآموزان پس از نوشتن انشای یک صفحهای خود، باید تصویر آن را برای مدیر، معلم یا مربی پرورشی خود در بستر شاد ارسال کنند.
سهرابی یادآور شد: زمان برگزاری این مسابقه، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۰ صبح برای دوره متوسطه و ساعت ۱۶ عصر برای دوره ابتدایی به صورت هماهنگ در سراسر استان تعیین شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان برگزاری مسابقه «زنگ انشای مهر»، را گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ پرهیز از اسراف و مصرف بهینه در میان دانشآموزان دانست.
وی افزود: این مسابقه فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان است تا با تأمل در آموزههای قرآنی، نقش خود را در اصلاح الگوی مصرف در زندگی فردی و اجتماعی ایفا کنند.
