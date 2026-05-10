نتیجه آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۴ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد.

نتیجه آزمون سردفتری ثبت رسمی ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان پس از مشاهده کارنامه و در صورت قبولی در آزمون به نکات زیر توجه کنند:

مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده برای پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق تارنمای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: https://ssaa.ir اعلام خواهد شد.



قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی کردن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و قبول قطعی تلقی نمی‌شود.