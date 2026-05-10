به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان که در نقطه صفر مرزی مهران برگزار شد، با ترسیم ابعاد معنوی و سیاسی این حماسه بزرگ گفت: مردم عزیز ما ۷۰ شب در دفاع از کیان کشور جانانه ایستادگی کردند و زیارت اربعین، تکمیل‌کننده این خروش ماندگار مردمی است؛ خروشی که با هر مشت گره‌کرده آن، موشکی بر قلب دشمنان شلیک شد.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام در ادامه بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی تاکید کرد و افزود: برخی پروژه‌های زیرساختی اربعین نیازمند شتاب بیشتری هستند. از جمله اولویت‌های اصلی، تکمیل محور ترانزیتی مهران - دهلران - اندیمشک و همچنین رفع نقاط حادثه‌خیز و محور رانشی صالح‌آباد است که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

کرمی با بیان اینکه روز عرفه به عنوان اولین تست و مانور اجرایی برای اربعین پیش‌رو محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: در بحث تأمین آب آشامیدنی و یخ، برنامه‌ریزی‌ها نباید تنها محدود به مرز مهران باشد، بلکه باید برای مرز چیلات دهلران نیز در قالب قرارگاه آب تدابیر لازم و توزیع مناسب پیش‌بینی شود.

استاندار ایلام خواستار مطالبه‌گری جدی دستگاه‌های اجرایی استان از مرکز شد و تصریح کرد: تعهداتی که برای وزارتخانه‌ها در ستاد مرکزی اربعین مصوب شده است، باید با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های استانی موظف‌اند سهم خود را به‌ویژه در حوزه‌های وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شبکه بانکی و موضوع تأمین ارز اربعین از وزارتخانه‌های متبوع مطالبه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رویکرد فرهنگی در اربعین امسال تأکید کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌های آب و برق برای موکب‌های مردمی وظیفه دستگاه‌های خدمات‌رسان است.