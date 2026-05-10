به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز یکشنبه در جریان برگزاری سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز از تحقق ۱۰۰ درصدی بودجه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: شهرداری تبریز بر اتمام پروژههای زیرساخت شهری و توسعه خدمات محلهای تمرکز ویژه دارد.
وی تصریح کرد: دستیابی به پیشرفتهای چشمگیر در تحقق بودجه و پروژههای عمرانی علیرغم چالشهای بیسابقه سال گذشته نشان از عزم جدی مدیریت شهری دارد.
هوشیار با اشاره به شرایط دشوار ناشی از رویدادهای امنیتی و تعطیلیهای رسمی سال گذشته، تأکید کرد: مدیریت شهری با استراتژی «حفظ سرمایه» و «تمرکز بر پروژههای نیمهتمام»، تحقق بودجه را ۱۰۰ درصد و پروژههای عمرانی را به بالای ۸۵ درصد محقق کرده است.
شهردار تبریز اعلام کرد: پروژه اتصال آزادراه شهید باکری به مسیر جاده تبریز–آذرشهر سوم خرداد ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی عنوان کرد: هزینه کرد پروژه زیرساختی تعریض پل ترافیکی "آجیچای" بیش از ۴۰۰ درصد نسبت به بودجه مصوب ثبت شده است ولی با لحاظ نقش قابل توجه این پل در ساماندهی شبکه ترافیکی شهر و افزایش ایمنی تردد در ورودی تبریز از سمت محور تبریز- جلفا اجرای این پروژه ضروری است.
هوشیار در بخشی از سخنان خود به چالشهای سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته با وجود تعطیلی های متعدد دورکاریهای اجباری و وقوع جنگ ۱۲ روزه و رمضان، مدیریت شهری توانست با یک برنامهریزی دقیق، تحقق بودجه را حدود ۱۰۰ درصد محقق کند.
شهردار تبریز خاطرنشان کرد: در ۴۵ روز نخست سال جاری، میزان تحقق بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است که با وجود مشکلات شرایط فعلی کشور یک شاهکار مدیریتی محسوب میشود.
شهردار تبریز در حوزه ایمنی شهری از خرید ۳۰۰ میلیارد تومانی تجهیزات آتشنشانی خبر داد و با اشاره به چالشهای تامین زمین برای ایستگاه آتشنشانی غرب تبریز گفت: با وجود عدم همکاری برخی نهادها در واگذاری زمین، شهرداری با تهیه زمین اختصاصی، این پروژه حیاتی را پیش میبرد.
وی همچنین از هزینهی ۱۵۰ میلیارد تومانی برای ارتقای پلههای برقی پل های عابر گذر شهری جهت بهبود رفاه شهروندان تبریز خبر داد.
