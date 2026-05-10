به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در بازدید از این پروژه تاریخی و فرهنگی با اعلام این خبر اظهار کرد: عمارت کلاه‌فرنگی باغشمال به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و هویتی شهر تبریز، پس از انجام مراحل مرمت، بازسازی و ساماندهی، در روز سوم خرداد به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان فهیم تبریز قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت احیای بناهای تاریخی در تقویت هویت شهری افزود: صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی تبریز یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است. تلاش کرده‌ایم با حفظ اصالت معماری این مجموعه و ارتقای زیرساخت‌های آن، فضایی مناسب برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: باغشمال از دیرباز یکی از فضاهای مهم و خاطره‌انگیز شهر تبریز بوده و احیای عمارت کلاه‌فرنگی می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری شهری و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی تبریز ایفا کند.

شهردار تبریز در ادامه با قدردانی از تلاش کارشناسان، مهندسان و دست‌اندرکاران پروژه تشریح کرد: این پروژه با نگاه به حفظ ارزش‌های تاریخی بنا اجرا شده و امیدواریم با بهره‌برداری از آن در سوم خرداد، گام مهمی در مسیر بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی برداشته شود.

وی در پایان اضافه کرد: هم اکنون عملیات نصب تزیینات داخلی ونمای ضلع شمالی عمارت در کل با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام است.