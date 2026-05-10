۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

هوشیار: عمارت کلاه فرنگی سوم خرداد ماه سال جاری به بهره‌برداری می رسد

تبریز- شهردار تبریز از بهره‌برداری عمارت تاریخی کلاه‌فرنگی باغشمال در سوم خرداد ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت در بازدید از این پروژه تاریخی و فرهنگی با اعلام این خبر اظهار کرد: عمارت کلاه‌فرنگی باغشمال به عنوان یکی از نمادهای تاریخی و هویتی شهر تبریز، پس از انجام مراحل مرمت، بازسازی و ساماندهی، در روز سوم خرداد به بهره‌برداری خواهد رسید و در اختیار شهروندان فهیم تبریز قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت احیای بناهای تاریخی در تقویت هویت شهری افزود: صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی تبریز یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است. تلاش کرده‌ایم با حفظ اصالت معماری این مجموعه و ارتقای زیرساخت‌های آن، فضایی مناسب برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی فراهم کنیم.

وی ادامه داد: باغشمال از دیرباز یکی از فضاهای مهم و خاطره‌انگیز شهر تبریز بوده و احیای عمارت کلاه‌فرنگی می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، توسعه گردشگری شهری و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های تاریخی تبریز ایفا کند.

شهردار تبریز در ادامه با قدردانی از تلاش کارشناسان، مهندسان و دست‌اندرکاران پروژه تشریح کرد: این پروژه با نگاه به حفظ ارزش‌های تاریخی بنا اجرا شده و امیدواریم با بهره‌برداری از آن در سوم خرداد، گام مهمی در مسیر بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت فضاهای عمومی برداشته شود.

وی در پایان اضافه کرد: هم اکنون عملیات نصب تزیینات داخلی ونمای ضلع شمالی عمارت در کل با پیشرفت ۸۵ درصدی در حال انجام است.

