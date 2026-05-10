ورود بازرسی کل استان قزوین به تخلفات بانکی 

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر عملکرد نظام بانکی اظهار کرد: در بازرسی‌های اخیر، مجموعه‌ای از نارسایی‌ها در سه بخش مدیریت مطالبات غیرجاری، مصرف تسهیلات کلان و افتتاح حساب شناسایی و برای هر مورد اقدامات اصلاحی فوری در دستور کار قرار گرفت.

خمسه اضافه کرد: با جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت مطالبات سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول و برگزاری جلسات تخصصی با بانک‌های مربوطه، برنامه‌ریزی لازم برای تسریع در وصول منابع معطل مانده انجام شد.

بازرس کل استان قزوین افزود: این پیگیری‌ها منجر به وصول بیش از ۴۷.۵ میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری شد که نقش مهمی در تقویت نقدینگی و کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها داشته است.

خمسه در ادامه با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده درباره تسهیلات کلان اظهار کرد: در برخی پرونده‌های اعتباری، نظارت مستند و مؤثر بر نحوه مصرف تسهیلات تا پایان مدت قرارداد مطابق ضوابط انجام نشده بود، به همین منظور فرایند اصلاحی توسط بازرسی کل استان طراحی، تدوین و به تمامی شعب ابلاغ شد تا روند کنترل مصرف تسهیلات در مراحل پیش از اعطا، حین و پس از پرداخت استانداردسازی و شفاف گردد.

وی بیان کرد: در بررسی‌ها مشخص گردید، تعدادی حساب بانکی بدون حضور مشتری و بدون اخذ مدارک هویتی معتبر افتتاح شده و تطابق اطلاعات ضروری و استعلام‌های هویتی انجام نشده بود و مخاطرات جدی از جمله سوءاستفاده و پولشویی را در پی داشت، به همین منظور با پیگیری فوری اقدام لازم در برخورد با متخلفان و اصلاح جریان این روند صورت گرفت.

بازرس کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: بازرسی کل استان با رویکرد پیشگیری از فساد و اصلاح رویه‌ها، نظارت بر حوزه‌های مالی و بانکی را با جدیت ادامه خواهد داد و هرگونه خلأ اجرایی که زمینه‌ساز بروز تخلف باشد، در ابتدا شناسایی و اصلاح و در مرحله بعد برخورد لازم را معمول خواهد شد.