به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر دوشنبه در نشست با اعضای صندوقهای قرضالحسنه مردمی بسیج سازندگی با اشاره به ظرفیت این صندوقها در بهبود معیشت خانوارها اظهار کرد: تسهیلات خرد با وجود مبالغ محدود، در بسیاری از موارد گرهگشای مشکلات اقتصادی مردم بوده و زمینهساز ایجاد تحول در زندگی آنان شده است.
وی افزود: پیچیدگیهای اداری در نظام بانکی و نیاز به معرفی ضامن، بسیاری از متقاضیان بهویژه در مناطق روستایی را با مشکل مواجه کرده، در حالی که صندوقهای مردمی با اتکا به اعتماد اجتماعی و شناخت دقیق جامعه هدف، توانستهاند این موانع را کاهش دهند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار نفر در قالب ۵۶۰ صندوق قرضالحسنه مردمی در استان فعالیت دارند، تصریح کرد: این ظرفیت ارزشمند بستر مناسبی برای توسعه خدمات مالی و اجتماعی در سطح روستاها فراهم کرده است.
هاشمی با اشاره به خوشحسابی روستاییان در بازپرداخت تسهیلات گفت: کمترین میزان معوقات بانکی مربوط به این قشر است که نشاندهنده پایبندی آنان به تعهدات و حفظ اعتبار اجتماعی است.
وی ادامه داد: ایجاد مشاغل خرد از طریق تسهیلات قرضالحسنه، نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت و ماندگاری جمعیت روستایی دارد و توسعه پایدار بدون توجه به تولید ثروت در این مناطق امکانپذیر نیست.
استاندار خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از فعالیت بسیج سازندگی و صندوقهای قرضالحسنه مردمی، این اقدامات را نمونهای از کار جهادی و مردمی دانست و ابراز امیدواری کرد با تقویت این روند، شرایط زندگی در روستاهای استان بیش از پیش بهبود یابد.
