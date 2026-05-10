۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

معافی: مراکز نیکوکاری محله‌محور در مساجد تقویت شوند

ساری - مدیرکل کمیته امداد مازندران بر لزوم تقویت مراکز نیکوکاری محله‌محور در مساجد تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی عصر یکشنبه در جلسه شورای راهبری مراکز نیکوکاری استان مازندران با تأکید بر نقش مساجد در ساماندهی فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی گفت: مراکز نیکوکاری باید با محوریت مساجد و مشارکت مردم برای رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی محلات تقویت شوند.

وی با اشاره به اهمیت مردمی‌سازی خدمات حمایتی افزود: هدف از راه‌اندازی مراکز نیکوکاری بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و حمایت از نیازمندان در سطح محلات است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ادامه داد: واگذاری بخشی از امور به مردم و استفاده از توان خیرین و گروه‌های جهادی می‌تواند در حل مسائل مهمی همچون معیشت، اشتغال و مسکن خانواده‌های نیازمند اثرگذار باشد.

معافی همچنین گفت: مساجد می‌توانند به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های اجتماعی در محلات ایفای نقش کنند و امامان جماعت با ایجاد هم‌افزایی میان هیئت امنای مسجد، خیرین، پایگاه‌های بسیج و گروه‌های مردمی زمینه ارائه خدمات هدفمند به نیازمندان را فراهم کنند.

وی بر ضرورت شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند در محلات تأکید کرد و افزود: مراکز نیکوکاری باید با همکاری نهادهای محلی و ظرفیت‌های مردمی نیازمندان واقعی را شناسایی و برای رفع مشکلات آنان برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل کمیته امداد در پایان گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، هدایت و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز و استفاده از ظرفیت شبکه‌های مردمی می‌تواند نقش مراکز نیکوکاری در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار را تقویت کند.

