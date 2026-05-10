به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی عصر یکشنبه در جلسه شورای راهبری مراکز نیکوکاری استان مازندران با تأکید بر نقش مساجد در ساماندهی فعالیت‌های اجتماعی و حمایتی گفت: مراکز نیکوکاری باید با محوریت مساجد و مشارکت مردم برای رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی محلات تقویت شوند.

وی با اشاره به اهمیت مردمی‌سازی خدمات حمایتی افزود: هدف از راه‌اندازی مراکز نیکوکاری بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و حمایت از نیازمندان در سطح محلات است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران ادامه داد: واگذاری بخشی از امور به مردم و استفاده از توان خیرین و گروه‌های جهادی می‌تواند در حل مسائل مهمی همچون معیشت، اشتغال و مسکن خانواده‌های نیازمند اثرگذار باشد.

معافی همچنین گفت: مساجد می‌توانند به عنوان پایگاه اصلی فعالیت‌های اجتماعی در محلات ایفای نقش کنند و امامان جماعت با ایجاد هم‌افزایی میان هیئت امنای مسجد، خیرین، پایگاه‌های بسیج و گروه‌های مردمی زمینه ارائه خدمات هدفمند به نیازمندان را فراهم کنند.

وی بر ضرورت شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند در محلات تأکید کرد و افزود: مراکز نیکوکاری باید با همکاری نهادهای محلی و ظرفیت‌های مردمی نیازمندان واقعی را شناسایی و برای رفع مشکلات آنان برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل کمیته امداد در پایان گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، هدایت و نظارت مستمر بر عملکرد مراکز و استفاده از ظرفیت شبکه‌های مردمی می‌تواند نقش مراکز نیکوکاری در خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار را تقویت کند.