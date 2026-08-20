خلع ید ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بروجرد؛ ۲۳ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدالچگنی شامگاه پنج شنبه در تشریح جزئیات این عملیات به رسانهها اظهار داشت: در پی بروز اختلافات ملکی قدیمی و تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی کشاورزی در یکی از روستاهای شهرستان بروجرد، موضوع اجرای حکم قضایی خلع ید و رفع تصرف این اراضی در دستور کار مجموعه انتظامی قرار گرفت.
اجرای حکم رفع تصرف اراضی کشاورزی
وی افزود: اراضی مورد نظر در مجموع حدود ۱۵۰ هکتار وسعت دارد و ارزش ریالی آن بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان ادامه داد: پس از طی فرآیندهای قانونی و با هماهنگی دستگاه قضایی، عملیات اجرای حکم با حضور میدانی معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد و جمعی از مسئولان اجرایی و با حضور و پشتیبانی عوامل انتظامی شهرستان انجام شد.
ابدالچگنی تصریح کرد: مأموران انتظامی در جریان اجرای این حکم، ضمن تأمین نظم و امنیت، زمینه اجرای کامل دستور قضایی و رفع تصرف اراضی مورد نظر را فراهم کردند.
دستگیری ۲۳ نفر در جریان اجرای حکم
وی با اشاره به بروز برخی حوادث در جریان اجرای حکم اظهار کرد: تعدادی از افراد سودجو با تحریک برخی اشخاص و با هدف جلوگیری از اجرای قانون، اقدام به ایجاد درگیری، سنگپرانی و اخلال در روند اجرای حکم کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان خاطرنشان کرد: مأموران انتظامی در مواجهه با این اقدامات، با سرعت و اقتدار وارد عمل شدند و ضمن کنترل شرایط، ۲۳ نفر از عوامل اصلی و محرکان درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.
ابدالچگنی گفت: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
تأکید پلیس بر اجرای قانون
این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه حفظ نظم و امنیت عمومی و اجرای قانون از خطوط قرمز پلیس است، بیان کرد: هیچ فرد یا گروهی نمیتواند با ایجاد تنش، درگیری یا اقدامات غیرقانونی مانع اجرای احکام قضایی شود.
وی افزود: در نهایت با مدیریت میدانی فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد و هماهنگی و پشتیبانی دستگاه قضایی، عملیات رفع تصرف با موفقیت انجام شد و اراضی مورد نظر بهطور کامل از تصرف خارج و تحویل مالکان قانونی شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان در پایان هشدار داد: پلیس با افرادی که بخواهند با اقدامات غیرقانونی، ایجاد تنش و اخلال در نظم عمومی در برابر اجرای احکام قضایی ایستادگی کنند، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
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