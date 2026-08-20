https://mehrnews.com/x3cRdG ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6922605 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ صد و هفتاد و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان بجنورد- در این ویدیو، صد و هفتاد و سومین موج حضور بجنوردیها در میدان را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6922605 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و هفتاد و سوم تجمع شبانه مردم رشت در میدان نمایش اقتدار و ایستادگی سلماسیها در خونخواهی رهبر شهید انقلاب یکصد و هفتاد سه شب ایستادگی و مقاومت در لنگرود استمرار حماسه مردم ارومیه در خیابان با یاد رهبر شهید انقلاب برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی تجمع مردمی
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