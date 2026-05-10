  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

معرفی ۱۷ واحد متخلف از لحاظ بهداشتی به مراجع قضایی در بندرعباس

معرفی ۱۷ واحد متخلف از لحاظ بهداشتی به مراجع قضایی در بندرعباس

بندرعباس- رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از بازرسی بیش از ۲۶ هزار واحد کارگاهی فعال در شهرستان بندرعباس و معرفی ۱۷ واحد متخلف بهداشتی به مراجع قضایی در طول سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری با تشریح عملکرد واحد بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، اظهار کرد: در شهرستان بندرعباس طی سال گذشته ، ۱۷ هزار و ۳۴۶ واحد کارگاهی فعال تحت پوشش نظارت قرار گرفتند و کارشناسان این واحد در مجموع ۲۶ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی تخصصی از محل فعالیت آنان انجام داده‌اند.

زائری افزود: در نتیجه بازرسی‌ها و پایش‌های مستمر، ۲۳ هزار و ۴۳۱ اخطاریه بهداشتی برای واحدهایی که ضوابط سلامت کار را رعایت نکرده بودند صادر و ۱۷ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.

زائری با اشاره به انجام ۵۹ هزار و ۱۳ مورد معاینه شغلی برای ارزیابی سلامت شاغلان کارگاه‌ها و صنایع تحت پوشش، تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح دانش بهداشت حرفه‌ای در میان نیروهای کار، ۸۷ هزار و ۵۶۱ نفر از آموزش‌ها و برنامه‌های توانمندسازی این حوزه بهره‌مند شدند.

وی هدف اصلی این اقدامات را صیانت از سلامت شاغلان و ارتقای ایمنی محیط‌های کاری عنوان کرد و یادآور شد: مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس اجرای قوانین بهداشت حرفه‌ای و نظارت مؤثر بر واحدهای کارگاهی را در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6825915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها