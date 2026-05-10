معرفی ۱۷ واحد متخلف از لحاظ بهداشتی به مراجع قضایی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر زائری با تشریح عملکرد واحد بهداشت حرفهای مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس، اظهار کرد: در شهرستان بندرعباس طی سال گذشته ، ۱۷ هزار و ۳۴۶ واحد کارگاهی فعال تحت پوشش نظارت قرار گرفتند و کارشناسان این واحد در مجموع ۲۶ هزار و ۳۰۰ مورد بازرسی تخصصی از محل فعالیت آنان انجام دادهاند.
زائری افزود: در نتیجه بازرسیها و پایشهای مستمر، ۲۳ هزار و ۴۳۱ اخطاریه بهداشتی برای واحدهایی که ضوابط سلامت کار را رعایت نکرده بودند صادر و ۱۷ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.
زائری با اشاره به انجام ۵۹ هزار و ۱۳ مورد معاینه شغلی برای ارزیابی سلامت شاغلان کارگاهها و صنایع تحت پوشش، تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح دانش بهداشت حرفهای در میان نیروهای کار، ۸۷ هزار و ۵۶۱ نفر از آموزشها و برنامههای توانمندسازی این حوزه بهرهمند شدند.
وی هدف اصلی این اقدامات را صیانت از سلامت شاغلان و ارتقای ایمنی محیطهای کاری عنوان کرد و یادآور شد: مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس اجرای قوانین بهداشت حرفهای و نظارت مؤثر بر واحدهای کارگاهی را در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.
