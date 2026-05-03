پایش سلامت بیش از ۴ هزار شاغل در بیجار

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین جمشیدی اظهار کرد: در سال گذشته و در راستای صیانت از سلامت شاغلان، از مجموع ۹۵۲ کارگاه شناساییشده در شهرستان، وضعیت بهداشت حرفهای و شرایط محیط کار ۴ هزار و ۱۶۲ نفر مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این ارزیابیها توسط ۵ بازرس بهداشت حرفهای انجام شد و در مجموع ۲ هزار و ۸۵۶ مورد بازرسی از واحدهای کارگاهی و صنعتی صورت گرفت.
رئیس مرکز بهداشت بیجار با اشاره به تحقق کامل برنامههای نظارتی تصریح کرد: کارشناسان این مرکز موفق شدند ۱۰۰ درصد واحدهای کاری تحت پوشش را مورد بازرسی قرار دهند که این امر، رکوردی قابل توجه در ارتقای شاخصهای بهداشت شغلی شهرستان به شمار میرود.
جمشیدی در تشریح اقدامات انجامشده در این بازدیدها گفت: شناسایی و کنترل عوامل زیانآور محیط کار، نظارت بر انجام معاینات دورهای، بهسازی شرایط محیطی و ارائه آموزشهای تخصصی به کارگران و کارفرمایان از مهمترین محورهای این بازرسیها بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از بیماریهای شغلی افزود: کاهش مواجهه با عوامل خطر و ارتقای سطح سلامت نیروی کار از اولویتهای اصلی حوزه بهداشت است و این موضوع نقش مستقیمی در پایداری تولید و توسعه اقتصادی دارد.
رئیس مرکز بهداشت بیجار در پایان خاطرنشان کرد: کارفرمایان موظف به اجرای دقیق دستورالعملهای بهداشتی و رفع نواقص اعلامشده در گزارشهای بازرسی هستند تا از بروز آسیبهای جبرانناپذیر در محیطهای کاری جلوگیری شود.
