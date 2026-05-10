۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۶

شاهین فر: سقف وام ودیعه مسکن در زنجان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت

زنجان- رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: امسال وام ودیعه مسکن در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان و دیگر شهرستان‌ها به ۱۸۵ میلیون و در روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر با بیان اینکه افزایش تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری ابلاغ شده است، گفت: امسال وام ودیعه مسکن در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان و دیگر شهرستان‌ها به ۱۸۵ میلیون و در روستاهای استان به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه حمایت از مستاجران جزو برنامه های مهم و اولویت دار دولت قرار دارد، اظهار داشت: وام ودیعه به مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: برای ثبت‌نام در طرح وام ودیعه مسکن، متقاضیان باید به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه و دریافت کد تایید مشخصات فردی خود را درج کنند و افزودن افراد تحت تکفل (در صورت لزوم)، تایید اطلاعات و تکمیل ثبت‌نام آخرین مرحله است.

شاهین‌فر تاکید کرد: پس از تکمیل ثبت‌نام، متقاضیان باید مدارک لازم را به بانک‌های مربوطه ارائه دهند تا فرآیند دریافت وام نهایی شود.

وی خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت وام ودیعه باید متأهل یا سرپرست خانوار بوده و در حال حاضر فاقد مالکیت باشند و همچنین دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان و دارای کد رهگیری باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: مستاجرانی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکردند در اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی مذکور هستند.

