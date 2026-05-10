شاهین فر: سقف وام ودیعه مسکن در زنجان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر با بیان اینکه افزایش تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری ابلاغ شده است، گفت: امسال وام ودیعه مسکن در مرکز استان به ۲۸۰ میلیون تومان و دیگر شهرستانها به ۱۸۵ میلیون و در روستاهای استان به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافت.
وی با بیان اینکه حمایت از مستاجران جزو برنامه های مهم و اولویت دار دولت قرار دارد، اظهار داشت: وام ودیعه به مستاجران و اقشار آسیبپذیر اختصاص مییابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان به مراحل ثبتنام وام ودیعه مسکن در سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: برای ثبتنام در طرح وام ودیعه مسکن، متقاضیان باید به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کرده و با وارد کردن شماره تلفن همراه و دریافت کد تایید مشخصات فردی خود را درج کنند و افزودن افراد تحت تکفل (در صورت لزوم)، تایید اطلاعات و تکمیل ثبتنام آخرین مرحله است.
شاهینفر تاکید کرد: پس از تکمیل ثبتنام، متقاضیان باید مدارک لازم را به بانکهای مربوطه ارائه دهند تا فرآیند دریافت وام نهایی شود.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان دریافت وام ودیعه باید متأهل یا سرپرست خانوار بوده و در حال حاضر فاقد مالکیت باشند و همچنین دارای اجارهنامه رسمی و ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و اسکان و دارای کد رهگیری باشند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد: مستاجرانی که از تسهیلات ودیعه مسکن تاکنون استفاده نکردند در اولویت برای دریافت تسهیلات بانکی مذکور هستند.
