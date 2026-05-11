۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۴

۷۲ درصد اعتبارات اشتغالزایی در ایلام جذب شد

ایلام - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: طی یک سال اخیر ۷۲ درصد اعتبارات اشتغالزایی دستگاه های اجرایی در استان جذب شده است.

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اعتبارات تبصره ۱۵ در ایجاد اشتغال، به‌ویژه برای بانوان و بهره‌گیری از توان نخبگان استان، اظهار کرد: اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه در دو بخش مجزا تعریف شده است. در بخش نخست که شامل اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی استان است، شاهد جذب ۷۲ درصدی بوده‌ایم که رقم قابل قبولی است.

وی افزود: در بخش دوم نیز ۶۶ درصد از اعتبارات جذب شده است. با توجه به شرایط خاص دو ماه اخیر کشور و درگیری با مسائل جنگی که منجر به تأخیر در فرآیندهای بانکی و اداری شده بود، این میزان جذب نشان‌دهنده تلاش‌های صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه اکنون زمان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و تکمیل فرآیند جذب اعتبارات است، تأکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در ده روز آینده با تمام توان و سرعت عمل بیشتری، برای جذب کامل تسهیلات و اعتبارات باقی‌مانده تلاش کنند تا اهداف تعیین‌شده در این زمینه محقق شود.

میرزاد تصریح کرد: تکمیل جذب این اعتبارات، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی استان، حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، به‌ویژه در حوزه بانوان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های فکری و تخصصی نخبگان استان ایلام خواهد داشت.

وی افزود: هدف نهایی، افزایش رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم استان است.

معاون استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط، شاهد جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبارات در زمان مقرر باشیم تا تمامی منابع تخصیص‌یافته به نحو احسن در راستای توسعه استان به کار گرفته شود.

