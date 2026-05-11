۷۲ درصد اعتبارات اشتغالزایی در ایلام جذب شد

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اعتبارات تبصره ۱۵ در ایجاد اشتغال، بهویژه برای بانوان و بهرهگیری از توان نخبگان استان، اظهار کرد: اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه در دو بخش مجزا تعریف شده است. در بخش نخست که شامل اعتبارات تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی و سیستم بانکی استان است، شاهد جذب ۷۲ درصدی بودهایم که رقم قابل قبولی است.
وی افزود: در بخش دوم نیز ۶۶ درصد از اعتبارات جذب شده است. با توجه به شرایط خاص دو ماه اخیر کشور و درگیری با مسائل جنگی که منجر به تأخیر در فرآیندهای بانکی و اداری شده بود، این میزان جذب نشاندهنده تلاشهای صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با بیان اینکه اکنون زمان برای جبران عقبماندگیها و تکمیل فرآیند جذب اعتبارات است، تأکید کرد: بانکها و دستگاههای اجرایی باید در ده روز آینده با تمام توان و سرعت عمل بیشتری، برای جذب کامل تسهیلات و اعتبارات باقیمانده تلاش کنند تا اهداف تعیینشده در این زمینه محقق شود.
میرزاد تصریح کرد: تکمیل جذب این اعتبارات، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی استان، حمایت از طرحهای اشتغالزا، بهویژه در حوزه بانوان و استفاده بهینه از ظرفیتهای فکری و تخصصی نخبگان استان ایلام خواهد داشت.
وی افزود: هدف نهایی، افزایش رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم استان است.
معاون استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای ذیربط، شاهد جذب ۱۰۰ درصدی این اعتبارات در زمان مقرر باشیم تا تمامی منابع تخصیصیافته به نحو احسن در راستای توسعه استان به کار گرفته شود.
