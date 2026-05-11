ورود دادگستری ایلام به تخلفات اصناف در زمینه گران فروشی

عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش مدیران در فرآیند برخورد با تخلفات اصناف افزود: هیچ مدیری حق ندارد از کارمند متخلف بترسد یا با فساد مماشات کند؛ چرا که ترس از برخورد با زیرمجموعه یا همکاران متخلف، نه‌تنها مجاز نیست، بلکه نوعی خیانت به مردم و نظام است و اگر مدیری در برابر فساد سکوت کند، عملاً شریک جرم محسوب می‌شود.

وی در ادامه بر لزوم حضور فیزیکی و نظارتی مدیران در میدان تأکید کرد و گفت: مدیران مرتبط باید در کف خیابان، در بازار، در محل توزیع و تولید و در محل نظارت همراه با تعزیرات حکومتی باشند؛ زیرا حضور مدیران در صحنه، بهترین راه برای پیشگیری از تخلفات و شناسایی سریع متخلفان است و ما نمی‌خواهیم مدیران پشت میزهای اداری بنشینند و فقط دستور بدهند، آن‌ها باید در کنار مردم و در کنار نهادهای نظارتی باشند تا از هرگونه انحرافی در بازار جلوگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: ادامه این روند و تشدید نظارت‌ها، اولویت اصلی ما در سال جاری است؛ ما با همکاری تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی، اطمینان حاصل می‌کنیم که هیچ فساد و تخلفی در بازار باقی نماند و مردم از ثبات قیمت‌ها و کیفیت کالاها بهره‌مند شوند.