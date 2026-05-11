  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۴

ضرورت کاهش شکاف دیجیتال در کشور

ضرورت کاهش شکاف دیجیتال در کشور

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در دیدار با وزیر ارتباطات بر ضرورت کاهش شکاف دیجیتال در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی با حضور در دفتر عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

هاشمی در این دیدار با اشاره به رویکرد وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، گفت: تمام تلاشمان این است که هر قدمی که در وزارت ارتباطات برمی‌داریم در راستای تحقق عدالت باشد. همه اقدام‌های این وزارتخانه با هدف تحقق عدالت ارتباطی، عدالت آموزشی و عدالت اقتصادی دنبال می‌شود.

وی افزود: عدالت آموزشی از طریق ایجاد دسترسی عادلانه به ارتباطات در دورافتاده‌ترین نقاط روستایی محقق می‌شود و عدالت اقتصادی نیز با فراهم شدن امکان عرضه محصولات و تولیدات روستاییان بر بستر شبکه‌های ارتباطی شکل می‌گیرد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت کاهش شکاف دیجیتال در کشور، تصریح کرد: بنای ما بر این است که شکاف دیجیتال در همه حوزه‌ها کاهش پیدا کند و فاصله میان شهر و روستا در دسترسی به خدمات ارتباطی از بین برود. بر همین اساس، توسعه ارتباطات روستایی را در این دوره با جدیت دنبال می‌کنیم.

هاشمی با اشاره به بازنگری در ارزیابی وضعیت ارتباطات روستایی در ابتدای دولت چهاردهم، اظهار کرد: «در آغاز فعالیت دولت تأکید کردیم پایش جدید و دقیقی از روستاهای دارای دسترسی ارتباطی انجام شود؛ آن هم با تأکید بر کیفیت خدمات. روستاهایی که دسترسی داشتند اما کیفیت لازم را نداشتند، از فهرست روستاهای متصل خارج و دوباره در برنامه توسعه ارتباطات روستایی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تأکید ما به مجموعه‌های اجرایی این بود که آمارهای ارائه‌شده باید منطبق بر واقعیت و مبتنی بر کیفیت مطلوب دسترسی باشد.

وزیر ارتباطات همچنین توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باکیفیت را عاملی مؤثر در کاهش مهاجرت روستاییان دانست و گفت: معتقدیم زیرساخت‌های ارتباطی باکیفیت باعث می‌شود مردم روستاها نیاز کمتری به مهاجرت به شهرهای بزرگ داشته باشند.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، نیز در این دیدار با اشاره به مأموریت این معاونت، گفت: رویکرد ما در معاونت توسعه روستایی، سیاست‌گذاری و کمک به کاهش شکاف میان شهر و روستا در حوزه‌های مختلف است و قصد دخالت در وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها را نداریم.

وی با تأکید بر نقش وزارت ارتباطات در این مسیر افزود: وزارت ارتباطات می‌تواند در کاهش شکاف میان شهر و روستا نقشی کلیدی ایفا کند؛ چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه اقتصادی. در همه این بخش‌ها ظرفیت‌های مهمی برای اثرگذاری وجود دارد.

حسین‌زاده همچنین خواستار احصا و تدوین مکتوب چالش‌ها و موانع توسعه ارتباطات روستایی شد و گفت: ضروری است موانع و چالش‌های این حوزه به‌صورت مکتوب ارائه شود تا بتوانیم از طریق معاونت توسعه روستایی، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

تقدیر از پیگیری‌های وزیر ارتباطات برای رفع محدودیت‌های اینترنت

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری‌های وزیر ارتباطات برای رفع محدودیت‌های اینترنت قدردانی کرد و گفت: تداوم این محدودیت‌ها موجب نارضایتی‌هایی در جامعه شده و زندگی مردم، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی افزود: روستاییانی که معیشت آن‌ها به اینترنت و فروش محصولاتشان در بستر فضای مجازی وابسته است، بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند و امیدواریم با تدبیر و تصمیم‌گیری مناسب، شرایط به‌زودی بهبود پیدا کند.

حسین‌زاده همچنین پیشنهاد داد وزارت ارتباطات و معاونت توسعه روستایی، برنامه اقدام مشترکی را با تمرکز بر سال ۱۴۰۵ تدوین کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت بازسازی مناطق آسیب‌دیده پس از جنگ، خواستار همکاری مشترک دو مجموعه برای بازسازی مناطق روستایی آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه ارتباطات، شد.

در ابتدای این نشست نیز نیک‌محمد بلوچ‌زهی، مشاور وزیر ارتباطات و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ گزارشی از روند اجرای پروژه‌های توسعه ارتباطات روستایی، آخرین وضعیت اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار و چالش‌ها و موانع موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق محروم ارائه کرد.

وی همچنین در این گزارش به آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی در جریان جنگ تحمیلی سوم اشاره و بر ضرورت تسریع در بازسازی و احیای ارتباطات در مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد.

کد مطلب 6826357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ممد IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      107 2
      پاسخ
      فکر کن واسه هیچکاری نکردن ازت تقدیرم بکنن
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      67 1
      پاسخ
      هروقت اینترنت بین الملل وصل شد بشینید از خودتان تقدیر کنید
    • اینترنت آزاد کنید IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      62 1
      پاسخ
      اینترنت برای ما تفریح نیست؛ راهِ زندگی است.خیلی‌ها با همین اینترنت کار می‌کنند، درس می‌خوانند، با خانواده‌شان در ارتباط‌اند و خرج خانه‌شان را درمی‌آورند. وقتی اینترنت بین‌المللی محدود می‌شود، فشارش فقط روی مردم عادی می‌افتد؛ روی جوانی که پروژه دارد، مادری که فروش آنلاین دارد، دانشجویی که آینده‌اش به دسترسی آزاد گره خورده است.ما چیز عجیبی نمی‌خواهیم؛ نه رفاه لوکس، نه امتیاز ویژه. فقط می‌خواهیم در کشور خودمان با آرامش زندگی کنیم
    • اینترنت آزاد کنید IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      22 0
      پاسخ
      ما چیز زیادی نمی‌خواهیم؛ فقط حقِ یک زندگی عادی. اینترنت بین‌المللی امروز نانِ خیلی از خانه‌هاست، راهِ آموزش و کار و ارتباط است.قطع و محدودیتش فقط فشار روی مردم عادی است. خواست مردم روشن است: اینترنت پایدار، آزاد و بدون اختلال.
    • علی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      20 1
      پاسخ
      اینترنت وصل نشده است که از ایشان تقدیر و تشکر بشود... حق مارو برقرار کنین!
    • اینترنت IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      40 0
      پاسخ
      ای کاش همین فردا وصل بشه
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      19 0
      پاسخ
      محروم ماییم که وسط پایتخت با این هزینه های سرسام آور پنج ماهه درآمدمون قطع شده کسی هم جوابمونو نمیده بعد بابت چی تقدیر کردن دقیقا؟؟؟ اینترنت وصل شده ما خبر نداریم؟؟؟
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      17 0
      پاسخ
      دقیقا بابت چی تقدیر کردن؟ هر کس دیگه هم باشه اگر هیچ کاری نکنه ازش تقدیر کنن به هیچ کاری نکردن ادامه میده
    • اینترنت بین الملل حق هر ایرانی IR ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      9 0
      پاسخ
      تقدیر از کی ؟مگه چیکار می‌کنه ؟فقط نشستن دارن حرف میزنن کاری که از دستشون بر نمیاد
    • ناشناس IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      7 0
      پاسخ
      بابت قطع اینترنت، ازشون تقدیر کردند، به دل نگیرید. هر چی باشه، وزیر قطع ارتباطات هستند
    • . IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      11 0
      پاسخ
      بابت قطع اینترنت، تقدیر گرفتند
    • مهدی IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      9 0
      پاسخ
      خیلی ها تو بازار های مالی هستند ،و در امدشون قطع شده،الان اینترنت پرو دارید میفروشید،یعنی حاضرید بیزینس بزارید کنار ،دوباره اینترنت ازاد کنید
    • ناراضی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اینترنت حقمون هست بازش کنید روانمان ریخته بهم
    • اسماعیل IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      1 0
      پاسخ
      آخه تقدیر از کدوم پیگیری . مگه وزیر ارتباطات تونسته کاری بکنه که تقدیر هم‌ بشه . واقعا که !!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها