مردم در جنگ اقتصادی هم کنار نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه نهاوند، با اشاره به شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران درگیر یک نبرد واقعی و تاریخی میان جبهه حق و باطل است؛ نبردی که در «جنگ رمضان» نمود یافت و ماهیت دشمنان ملت ایران را آشکار کرد.

سردار زارع‌کمالی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هر دو جنگ اخیر را در اوج دشمنی و جنایت آغاز کردند، گفت: دشمنان با هدف تضعیف نظام، ایجاد ناامیدی و برهم زدن انسجام داخلی وارد میدان شدند، اما به لطف الهی و هوشیاری ملت ایران، نقشه‌های آنان ناکام ماند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اشاره به تغییر معادلات جهانی پس از جنگ رمضان بیان کرد: پیش از این، این پرسش مطرح بود که آیا جمهوری اسلامی توان مقابله با تهدیدات آمریکا را دارد یا خیر امروز اما این سؤال بنیادین تغییر یافته و جهان در پی این است که آیا آمریکا می‌تواند حتی به دستاوردی اندک در این تقابل نائل آید یا خیر.

وی با تأکید بر تحقق اقتدار جمهوری اسلامی ایران و شکست استراتژیک دشمن ادامه داد: یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد تفرقه در میان مردم است، اما نتیجه جنگ رمضان، انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و تقویت اعتماد مردم به نظام بود.

سردار زارع‌کمالی همچنین با اشاره به نقش جبهه مقاومت، افزود: دشمنان کوشیدند با جنگ روانی و رسانه‌ای، پس از وقایع طوفان‌الاقصی تضعیف جبهه مقاومت را القا کنند، اما جنگ رمضان اثبات کرد جبهه مقاومت پویا، زنده و قدرتمندتر از همیشه در میدان حضور دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت پیکره‌ای واحد و تجزیه‌ناپذیر هستند، افزود: جنگ رمضان یک جنگ ترکیبی است که ابعاد نظامی، فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی را شامل می‌شود و پیروزی در آن نیازمند مشارکت فعال و هوشمندانه مردم در همه این عرصه‌ها است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تأکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی، گفت: همان‌طور که ملت در دوران دفاع سخت پشتیبان نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی بودند، امروز نیز باید در جنگ اقتصادی در کنار نظام باشند.

وی حمایت از تولید داخلی، مصرف کالای ایرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی را از مهم‌ترین مصادیق این حضور دانست.

سردار زارع‌کمالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید، بیان کرد: خون شهدا ضامن اقتدار و عزت امروز نظام است و مردم ایران با تداوم راه شهیدان، هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود برسند.

در پایان مراسم، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ علی مختاری فرمانده پیشین سپاه نهاوند، حکم فرماندهی سرهنگ میثم رحیمی به عنوان فرمانده جدید این ناحیه را اعطا کرد و مردمی بودن، روحیه جهادی، ولایت‌مداری، اخلاص و خدمت صادقانه به مردم را مهم‌ترین شاخصه‌های سپاه دانست.