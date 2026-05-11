رونمایی از پهپاد امداد و نجات در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج آقایی در آیین رونمایی از تجهیزات امداد و نجات و بیمارستان صحرایی در اردبیل اظهار کرد: این تجهیزات عمدتاً شامل بیمارستان صحرایی اردبیل و ۲ دستگاه پهپاد به همراه برخی امکانات جدید در حوزه امداد و نجات و واکنش سریع است.

وی افزود: همکاران ما با استفاده از این تجهیزات که به ارزش ۲۵ میلیارد تومان خریداری شده، سعی خواهند کرد تا بهترین و مطلوب‌ترین خدمات را به هم‌استانی‌ها ارائه کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل گفت: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی آموزش‌دیده و کارآمد که عمدتاً داوطلبان جوان و بی‌ادبا هستند، در سنگر خدمت‌رسانی بی‌دریغ بشردوستانه با حفظ کرامت انسانی تلاش و جدیت می‌کنند.

آقایی ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی را برای علاقه‌مندان به امداد و نجات یادآور شد و بیان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل در یک سال گذشته موفق شده برای بیش از ۶۶ هزار فراگیر دوره‌های آموزشی را برگزار کند.

وی تصریح کرد: عمده این آموزش‌ها با محوریت خانه‌های هلال برگزار شده و در ۳۳۴ خانه هلال استان، همچنان برنامه‌های آموزشی ادامه پیدا می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل خاطرنشان کرد: در گرامیداشت هفته هلال‌احمر، برنامه‌های مختلفی در حال اجراست که اعزام کاروان سلامت و امداد و نجات و برگزاری مانورهای حفظ آمادگی نیروها از جمله این رویدادهاست.

آقایی افزود: در جنگ رمضان، اعضای جمعیت هلال‌احمر استان در قالب اکیپ‌های تعریف‌ شده و ۱۵۰ تیم سعی کردند تا به آسیب‌دیدگان خدمات‌رسانی کنند که اعزام این اکیپ‌ها را به تهران شاهد بودیم.