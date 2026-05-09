به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد قلندری در دیدار با کارکنان و نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان، به مناسبت هفته هلال‌احمر، از تلاش‌ها و خدمات انسان‌دوستانه این مجموعه قدردانی کرد و هلال‌احمر را نماد ایثار، فداکاری و خدمت بی‌ادعا به مردم دانست.

وی در این دیدار با اشاره به نقش حیاتی نیروهای هلال‌احمر در حوادث و بحران‌ها اظهار کرد: نیروهای این نهاد مردمی، دلاورمردان و شیرزنانی هستند که همواره در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم حضور داشته و بدون هیچ چشمداشتی برای نجات جان هم‌وطنان تلاش می‌کنند.

فرماندار اردبیل با قدردانی از زحمات کارکنان، امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر شهرستان اردبیل افزود: خدمات این مجموعه در عرصه‌های امداد و نجات، آموزش، کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه محسوب می‌شود.

قلندری همچنین از برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف ساختمان جمعیت هلال‌احمر شهرستان خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، پیگیری لازم برای مشخص شدن وضعیت ساختمان هلال‌احمر شهرستان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با همکاری و مشارکت جمعیت هلال‌احمر، زمینه راه‌اندازی یک پایگاه مناسب دیگر برای ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم شود.

قلندری با تبریک هفته هلال‌احمر، از فداکاری و روحیه خدمت‌رسانی نیروهای این مجموعه تقدیر کرد و بر حمایت مجموعه فرمانداری از برنامه‌ها و ظرفیت‌های هلال‌احمر در حوزه امداد و خدمات‌رسانی تأکید کرد.