به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور صبح روز دوشنبه در سفری یک‌روزه به استان قم، برنامه‌هایی را در حوزه مسائل زیست‌محیطی و مدیریت منابع آلاینده دنبال خواهد کرد.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، نشست کارگروه مدیریت گرد و غبار استان قم با حضور جمعی از مسئولان ملی، مدیران استانی و دستگاه‌های مرتبط، برگزار می‌شود.



این نشست در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم واقع در ابتدای آزادراه قم ـ تهران تشکیل خواهد شد.



در این جلسه، موضوعات مرتبط با مدیریت پدیده گرد و غبار، بررسی راهکارهای کاهش آثار زیست‌محیطی آن و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.



همچنین معاون رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، در آئین افتتاح تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب حضور خواهد یافت.



این پروژه در راستای ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و ساماندهی فرآیندهای مرتبط با تصفیه پساب‌های صنعتی اجرا شده است.



آئین بهره‌برداری از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شهاب در محل این شهرک صنعتی واقع در ابتدای آزادراه قم ـ تهران برگزار می‌شود.