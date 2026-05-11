حجم مراودات تجاری ایران و ترکیه باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست با حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در ایران، با محکوم نمودن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی به ایران، گفت: این حملات علاوه بر کشور و منطقه، به اقتصاد جهانی نیز خسارات زیادی وارد کرده است. زیرساخت‌های صنعتی بسیاری از کشورها تعطیل شده و یا با ظرفیت پایین‌تری فعالیت می‌کنند. تورم بالا به معیشت مردم دنیا آسیب زده و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی با رکود و زیان گسترده مواجه شدند.

بر اساس اعلام اتاق ایران، او با اشاره به ارتباطات نزدیک ایران و ترکیه به ویژه در حوزه اقتصادی، افزود: حجم مراودات ایران و ترکیه باید به ۳۰ میلیارد دلار برسد. این رقمی است که می‌توانیم با همکاری نزدیک‌تر محقق کنیم. به ویژه که ترکیه، ارتباطات نزدیکی با اروپا و جهان دارد. ترکیه می‌تواند حلقه واسطی برای ترانزیت میان اروپا و ایران باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حوزه لجستیکی با توجه به محدودیت‌ها در تنگه هرمز، ترکیه یکی از مسیرهای مناسب برای ما خواهد بود، ادامه داد: اما در مرز بازرگان مشکلاتی وجود دارد که نیاز است در امور مربوط به گمرکات تمهیدات بیشتری انجام شود. ایران روزانه آمادگی انتقال ۵۰۰ کامیون از گمرک را دارد اما ترکیه فقط به عبور ۲۰۰ کامیون مجوز می‌دهد.

حسن‌زاده، با اشاره به سایر حوزه‌های همکاری‌های مشترک، گفت: در زمینه تأمین مواد پتروشیمی، صنایع غذایی به ویژه تولید محصولات گلخانه‌ای و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی برای همکاری‌های مشترک وجود دارد.

او با تأکید بر تلاش اتاق ایران برای نزدیکی هرچه بیشتر بخش‌های خصوصی دو طرف، ادامه داد: با این حال ما به حمایت‌های بیشتر دولت ترکیه به ویژه در انتقال پول نیاز داریم. انتظار داریم بانک‌های ترکیه همکاری بیشتری برای افتتاح حساب بازرگانان ایرانی داشته و تسهیلات ویژه‌ای برای دسترسی آن‌ها تعریف کنند.

حامد عسگری، معاون بین‌الملل اتاق ایران نیز با اعلام سفر هیئت تجاری اتاق ایران به ترکیه ظرف دو ماه آینده، گفت: امیدواریم زمینه دیدارهای خوبی در این سفر فراهم شود تا با توجه به شرایط جدید، تجار و صنعتگران دو طرف بتوانند روابط تجاری خود را بازآرایی کنند.

مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه هم در این نشست، خواستار همکاری‌های بیشتر سازمان همکاری‌های اقتصاد خارجی ترکیه (DEIK) با اتاق مشترک و بخش خصوصی ایران شد.

سعادت همچنین پیشنهاد راه‌اندازی دفاتر تجاری اتاق مشترک در استانبول و دئیک ترکیه در تهران را برای حل‌وفصل سریع مشکلات تجاری دو طرف مطرح کرد.

تجارت ۳۰ میلیارد دلاری دور از دسترس نیست

حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در تهران، نیز با تأکید بر غیرقانونی بودن حملات امریکا و اسرائیل به ایران، گفت: این حملات نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه خوبی در راستای منافع ایران برسد.

او ادامه داد: مراودات تجاری دو کشور در سطح خوبی است و ما پیش از تحریم‌ها علیه ایران، به حجم تجارت ۲۲ میلیارد دلاری رسیده بودیم. بنابراین رسیدن به هدف ۳۰ میلیارد دلاری تجارت میان دو کشور کار سختی نیست.

کرلانگیچ اظهار کرد: رئیس جدید دئیک (هیئت روابط اقتصادی خارجی ترکیه) علاقه زیادی به سفر به ایران و همکاری با تجار و تولیدکنندگان ایرانی دارد. امیدواریم دفتر دئیک در ایران و دفتر تجاری ایران در استانبول فعال شوند.