حجم واقعی تجارت ایران و ترکیه از مرز ۳۰ میلیارد دلار گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، در دیدار با روسا و اعضای هیئت مدیره انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل (موسیاد) در استانبول، بر عملیاتی شدن گفتگوهای تجاری بین اتاق ایران و انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل ترکیه تاکید کرد و گفت: اتاق‌های بازرگانی استانی کشورمان آمادگی کامل برای گسترش رفت‌وآمدهای تجاری و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با بخش خصوصی ترکیه را دارند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه ترکیه جزو سه کشور نخست شریک تجاری ایران است، گفت: بر اساس تاکید روسای جمهور ایران و ترکیه، رسیدن حجم تجارت ایران و ترکیه به بیش از ۳۰ میلیارد دلار، از سوی روسای جمهور دو کشور هدفگذاری شده است.

حسن‌زاده با بیان اینکه حجم تجارت رسمی ایران و ترکیه از سوی مراجع رسمی برابر با ۲۳ میلیارد دلار اعلام می‌شود، تصریح کرد: اما با بیش از ۱۰ میلیارد دلار تجارت دیجیتالی و چمدانی، حجم تجارت بین دو کشور به بیش از میزان هدفگذاری‌شده رسیده است.

وی تاکید کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی ایران و کشور دوست و برادر ترکیه می‌تواند فرصت‌های بزرگی در زمینه صنایع مختلف، کشاورزی مدرن، انرژی، هوش مصنوعی، تجارت دیجیتال و دیگر حوزه‌های مورد علاقه طرفین ایجاد کند.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: فضای جدیدی برای دنیا بخصوص بین کشورهای همسایه و ایران ایجاد شده است که باید ما فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم چراکه ما به عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران، در زمینه فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی و ایجاد منفعت برای شهروندان خود مسئولیت مهمی برعهده داریم.

او بر عملیاتی شدن گفتگوهای تجاری بین اتاق ایران و انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل ترکیه تاکید کرد و گفت: آمادگی اتاق ایران را به فعالان اقتصادی ترکیه اعلام می‌کنیم که همه امکانات اقامت را توسط اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها فراهم آوریم تا این ارتباطات تجاری به صورت عملیاتی توسعه بیشتری پیدا کنند و توزیع جغرافیایی تعاملات تجاری بین دو کشور وسیع‌تر شود و اتاق‌های استانی پذیرای هیات‌های تجاری ترکیه باشند.

حسن‌زاده با استقبال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ترکیه برای استخراج معادن مس و دیگر مواد معدنی غنی ایران، گفت: اطمینان داریم ظرفیت همکاری خوبی برای گسترش روابط دوجانبه تجاری ایران و ترکیه و همچنین توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه با کشورهای ثالث و تعریف پروژه‌های مشترک وجود دارد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: اگر از مرزهای کشورها کالاهای صادراتی و وارداتی عبور کند، دیگر نیازی به جابجایی سربازان و ادوات نظامی در مرزها نخواهد بود و مرزها به عرصه تجارت و رشد اقتصاد تبدیل می‌شوند و نه منازعه و تنش.

حسن‌زاده با قدردانی از همراهی‌های دولت و مردم شریف ترکیه در جنگ‌های تحمیلی اخیر با مردم ایران، تاکید کرد: جنگ هیچ خروجی و نتیجه‌ای جز خسارت ندارد و در جنگ تحمیلی اخیر، شهادت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان ارشد و مسئولین برجسته کشورمان خسارت بسیار بزرگی برای ما بود.

او با تاکید بر اینکه امروز دیگر محوریت قدرت تک‌قطبی پایان یافته است، گفت: ایستادگی و رشادت ایرانیان در جنگ تحمیلی اخیر موجب شده است تا افکار عمومی دنیا شاهد یک تصویر تازه‌ای از ایران شاهد باشد که این تصویر جدید، القائات پیشین رسانه‌های بیگانه و تصویرسازی‌های دروغین آنها را نقش بر آب کرد.

حسن‌زاده افزود: نظام و مردم ایران برای کل دنیا خواستار صلح و امنیت و آرامش هستند و در این راستا، برای تمام ملت‌های دنیا آرزوی آرامش و امنیت پایدار داریم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آغاز سخنانش، به معرفی هیات تجاری اعزامی اتاق ایران شامل جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی و اعضای اتاق‌های ایران و تهران پرداخت و به سابقه ارتباطات مستمر اتاق بازرگانی ایران با مجموعه موسیاد اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده برای ایران، موجب ایجاد خلل در این نوع ارتباطات شده است که امیدواریم گشایشی در این زمینه ایجاد شود.

ارتقای زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره توجه ویژه رییس‌جمهور کشورمان به ظرفیت‌های بخش خصوصی ایران و اهتمام ویژه به توسعه مبادلات تجاری با ترکیه، تاکید کرد: یکی از مسائل بسیار مهم برای تحقق هدفگذاری‌های صورت‌گرفته بین ایران و ترکیه، ارتقای زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور و رفع مسائل لجستیک است.

مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در این نشست با تمجید از پایداری تولید ایرانی حتی در اثنای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: نقطه طلایی برای روابط اقتصادی ایران و ترکیه این است که دولت‌ها و حاکمیت‌های دو کشور، به بخش‌های خصوصی، اعتماد عملی داشته باشند.

او رونق بیشتر تجارت مرزی بین دو کشور و ایجاد ارزش‌افزوده شایسته در پی مراودات تجاری را مستلزم اعتماد حاکمیت‌ها به بازرگانان و فعالان بخش خصوصی واقعی دانست و تاکید کرد: نهادسازی‌های مختلف در عرصه تجارت، یک اقدام قابل تقدیر است اما باید مراقبت نمود که این نهادسازی منجر به موازی‌کاری نشوند.

احسان ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به قدمت نیم قرن فعالیت این انجمن به عنوان بازوی مشورتی متولیان حمل‌ونقل کشور، گفت: این انجمن به عنوان یک بازوی مشورتی و تخصصی در تعامل مستمر با سیاستگداران و متولیان تجارت خارجی و گمرکات در شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود روند حمل‌ونقل و لجستیک کشور مشارکت دارد.

او از فعالیت شرکت‌های عضو این انجمن در حوزه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی و همچنین ترکیبی خبر داد و مرز طولانی مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم مشترک و اشتراکات فراوان دیگر را به عنوان فرصت‌های بی‌نظیر برای گسترش همکاری‌های ایران و ترکیه در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک دانست.

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران خاطرنشان کرد: گسترش و تعامل بیشتر با بخش خصوصی ترکیه، یکی از هدفگذاری‌هایی است که این انجمن در نظر دارد.

توقف ۱۸ تا ۲۲ روزه کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان

رضا رستمی، رئیس کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از نگرانی‌های فعلی را توقف طولانی بین ۱۸ تا ۲۲ روزه کامیون‌های ایرانی در مرز بازرگان دانست و تاکید کرد: مرزها محل گذر است و نه محل توقف؛امیدواریم در این سفر بتوانیم توقف‌ها را کم کنیم.

آریا حقیقی رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، علیرضا کیانی رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، پیمان سنندجی رییس انجمن تولیدکنندگان برندهای خاص، محمدرضا غفراللهی رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران و پورسلطانی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در استانبول از دیگر اعضای هیات تجاری اعزامی ایران به استانبول به معرفی ظرفیت‌های ایران در حوزه تخصصی برای گسترش تعاملات ترکیه با ایران پرداختند.

فخرالدین اویلوم، نایب رئیس انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل (موسیاد) نیز گفت: موسیاد با ۱۴ هزار عضو یکی از بزرگترین سازمان‌های تجاری ترکیه لست و یک نهاد مردمی است که در هر استان ترکیه یک نمایندگی دارد و در اتریش، نیوکاسل و تعدادی از شهرهای اروپایی دارای نمایندگی است و با بسیاری از کشورها دارای منافع متقابل هستیم.

اعضای هیئت مدیره انجمن بازرگانان و صنعتگران مستقل (موسیاد) نیز در مورد فعالیت تخصصی خود در حوزه تولید و تجارت صحبت کردند و راهکارهای پیشنهادی در خصوص توسعه روابط تجاری شبکه‌ای با ایران و کشورهای ثالث و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را مطرح کردند.