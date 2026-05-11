به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به حمله به مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف در جنگ ۴۰ روزه گفت: بامداد ۱۷ فروردین، حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف هدف حمله دشمن قرار گرفت. در مجموع چهار دانشگاه کشور مورد حمله قرار گرفتند و هرکدام متناسب با نوع فعالیت‌های خود هدف قرار داده شدند.

وی با اشاره به ماهیت مرکز فناوری اطلاعات افزود: این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی فعالیت می‌کرد و خدمات آن تنها محدود به دانشگاه نبود. حدود ۱۵۰۰ شرکت از خدمات این دیتا سنتر استفاده می‌کردند و نزدیک به ۷۶۰ شرکت دانش‌بنیان مستقر در اطراف دانشگاه، زیرساخت‌های سرور و دیتاسنتر خود را در این مجموعه مستقر کرده بودند.

تجریشی ادامه داد: این مرکز علاوه بر پشتیبانی از فعالیت‌های دانشگاه، به شرکت‌های مختلف نیز خدمات ارائه می‌داد و عملاً به‌عنوان یک مرکز هوش مصنوعی شناخته می‌شد. پس از حمله ایران به «اوراکل- شرکت چندملیتی فناوری اطلاعات »، این مجموعه نیز متناسب با آن اقدام هدف قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره ابعاد خسارت‌ها توضیح داد: در کنار مرکز دیتا سنتر، بخش‌هایی مانند پژوهشکده حمل‌ونقل، مرکز آب و محیط زیست و گروه فلسفه علم نیز قرار داشتند که همگی در جریان این حمله دچار تخریب شدند.

وی با بیان اینکه هنوز عملیات بازسازی آغاز نشده است، گفت: اکنون حدود یک ماه از حادثه گذشته و در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای جانمایی و احداث مجدد مجموعه هستیم. حجم خسارت‌ها بسیار بالا و در حدود ۱۰ همت برآورد می‌شود.

تجریشی همچنین از برگزاری جلسه با جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه خبر داد و افزود: در تلاش هستیم با کمک فارغ‌التحصیلان، روند بازسازی و تعیین محل استقرار خدمات و زیرساخت‌ها را پیش ببریم. اقدامات مربوط به جانمایی و انتقال خدمات از همان روز بعد از حادثه آغاز شده است.