۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

ناگفته‌هایی از تخریب مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف در جنگ رمضان

رئیس دانشگاه صنعتی شریف جزئیاتی از حمله دشمن به مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف را در جنگ ۴۰ روزه تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به حمله به مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه شریف در جنگ ۴۰ روزه گفت: بامداد ۱۷ فروردین، حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد، مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف هدف حمله دشمن قرار گرفت. در مجموع چهار دانشگاه کشور مورد حمله قرار گرفتند و هرکدام متناسب با نوع فعالیت‌های خود هدف قرار داده شدند.

وی با اشاره به ماهیت مرکز فناوری اطلاعات افزود: این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی فعالیت می‌کرد و خدمات آن تنها محدود به دانشگاه نبود. حدود ۱۵۰۰ شرکت از خدمات این دیتا سنتر استفاده می‌کردند و نزدیک به ۷۶۰ شرکت دانش‌بنیان مستقر در اطراف دانشگاه، زیرساخت‌های سرور و دیتاسنتر خود را در این مجموعه مستقر کرده بودند.

تجریشی ادامه داد: این مرکز علاوه بر پشتیبانی از فعالیت‌های دانشگاه، به شرکت‌های مختلف نیز خدمات ارائه می‌داد و عملاً به‌عنوان یک مرکز هوش مصنوعی شناخته می‌شد. پس از حمله ایران به «اوراکل- شرکت چندملیتی فناوری اطلاعات »، این مجموعه نیز متناسب با آن اقدام هدف قرار گرفت.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف درباره ابعاد خسارت‌ها توضیح داد: در کنار مرکز دیتا سنتر، بخش‌هایی مانند پژوهشکده حمل‌ونقل، مرکز آب و محیط زیست و گروه فلسفه علم نیز قرار داشتند که همگی در جریان این حمله دچار تخریب شدند.

وی با بیان اینکه هنوز عملیات بازسازی آغاز نشده است، گفت: اکنون حدود یک ماه از حادثه گذشته و در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای جانمایی و احداث مجدد مجموعه هستیم. حجم خسارت‌ها بسیار بالا و در حدود ۱۰ همت برآورد می‌شود.

تجریشی همچنین از برگزاری جلسه با جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه خبر داد و افزود: در تلاش هستیم با کمک فارغ‌التحصیلان، روند بازسازی و تعیین محل استقرار خدمات و زیرساخت‌ها را پیش ببریم. اقدامات مربوط به جانمایی و انتقال خدمات از همان روز بعد از حادثه آغاز شده است.

مهتاب چابوک

    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      حمله ای که کردند برخلاف انسانیت واخلاق بود جنایت بود خدابه حساب اعمالشون برسه

