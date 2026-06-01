خسارت جنگ به ۶۰ شرکت فناوری شریف/ لزوم بازسازی صنعت با نگاه فناورانه

بهنام طالبی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، درگفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حوزه فناوری در جنگهای امروز و آینده، فناوری را شاهکلید موفقیت در این نبردها دانست.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم علیه کشور گفت: نکته حائز اهمیت در برهه فعلی، نقش حوزه فناوری در این جنگ است. جنگهای حال حاضر و آینده، شاهکلید موفقیتشان پرداختن به حوزه فناوری است.
رئیس پارک علم و فناوری شریف مهمترین بسترهای حمایت از واحدهای فناور و بخش خصوصی را پارکهای فناوری دانست و افزود: پارک فناوری دانشگاه صنعتی شریف دراین برهه توانسته هم به شرکتهای خود کمک کند و هم نگاهی به افق آینده داشته باشد، چرا که در پساجنگ مسائل مهمی پیش رو خواهیم داشت.
بازسازی صنایع با نگاه فناورانه
رئیس پارک علم و فناوری شریف با اشاره به لزوم بازسازی صنایع آسیبدیده با رویکردی مدرن تأکید کرد: برخی از صنایعی که در جنگ اخیر مورد اصابت قرار گرفتند، با شیوههای سنتی اداره میشدند. این فرصت خوبی است که در بازسازیها با نگاه فناورانه و بهروز عمل کنیم و نقش شرکتها و پلتفرمهای فناوری در این مسیر بسیار پررنگ شود.
خسارت به ۶۰ شرکت در ناحیه نوآوری شریف
طالبی در پاسخ به میزان خسارتهای وارده به شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گفت: بهواسطه دو اصابت در ناحیه نوآوری شریف، حدود ۵۰ الی ۶۰ شرکت یا به صورت دفتر و یا سرورهایی که در مرکز فاوا داشتند، خسارت دیدند.
وی اولویت فعلی را بازسازی خسارتهای دانشگاه دانست و افزود که از همین حالا ارتباط با صنایع مختلف برقرار شده تا شرکتهای مرتبط دستهبندی و به آنها متصل شوند.
ارتباط با فارغالتحصیلان خارج از کشور
طالبی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای فارغالتحصیلان دانشگاه در سراسر جهان در خصوص ارتباط گیری و استفاده از ظرفیت و حمایت آنها، گفت: فارغالتحصیلان دانشگاه همواره حامی و کمکرسان بودهاند. پس از پایدارتر شدن شرایط، به صورت ویژه ارتباط با این عزیزان را پیگیری خواهیم کرد.
نظر شما