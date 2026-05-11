۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

دستگیری ۴ متهم تحت تعقیب و سارق محتویات خودرو در کهگیلویه

دهدشت- فرمانده انتظامی کهگیلویه از دستگیری سه متهم متواری و تحت تعقیب مراجع قضایی و همچنین شناسایی و بازداشت یک سارق محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: در پی رسیدگی به پرونده محکومان متواری توسط مأموران انتظامی، سه نفر که به اتهام سرقت، حمل و نگهداری سلاح و مهمات، شرکت در درگیری و اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی محکوم شده و متواری بودند، شناسایی شدند.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه پس از هماهنگی با مرجع قضایی و با انجام اقدامات فنی، رصد اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت، مخفیگاه این متهمان را در شهرستان کهگیلویه شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری به جرم‌های منتسبه اعتراف کردند و پس از معرفی به دادسرا، روانه زندان شدند.

وی همچنین از دستگیری یک متهم به سرقت محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی گزارش چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.

سرهنگ موسوی ادامه داد: مأموران با بررسی شیوه وقوع سرقت‌ها و انجام تحقیقات میدانی، متهم را که از افراد سابقه‌دار بود شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: تیم رسیدگی‌کننده پس از جمع‌آوری ادله و مستندات کافی و با هماهنگی مقام قضایی، متهم را دستگیر کرد.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه منکر ارتکاب جرم بود اما پس از انتقال به یگان انتظامی و مواجهه با مستندات و ادله کشف‌شده، به چهار فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ موسوی گفت: در این رابطه اموال کشف‌شده به مال‌باختگان تحویل داده شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می‌کند و از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

