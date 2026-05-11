  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

 صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری در استان کرمان

 صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری در استان کرمان

کرمان- سرپرست معاون سرمایه‌گذاری اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، از صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از ابتدای سال ۱۴۰۵ در این استان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بردبار، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در راستای توسعه پایدار استان کرمان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ بنا به درخواست متقاضیان در حوزه تاسیسات گردشگری و اقامتی، ۱۳ فقره موافقت اصولی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان صادر شده‌است.

وی افزود: حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این موافقت اصولی‌های صادره بیش‌از ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و با آغاز فعالیت این تاسیسات گردشگری و اقامتی به‌صورت مستقیم برای ۱۷۵ نفر اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.

سرپرست معاون سرمایه‌گذاری اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان بیان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری استان کرمان، با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی این استان، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع متوازن ثروت ایفا می‌کند و تحقق این مهم، با جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هدایت هدفمند منابع مالی میسر خواهد شد.

بردبار، خاطرنشان کرد: در این مسیر، اداره‌ کل میراث‌فرهنگی استان کرمان با همراهی کامل در کنار فعالان این عرصه قرار گرفته و با تسهیل و تسریع فرآیند صدور موافقت‌های اصولی، اعطای مجوزهای قانونی و معرفی سرمایه‌گذاران و طرح‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل برای بهره‌مندی از تسهیلات کم‌ بهره، بستر امن و مطمئنی را برای ورود نقدینگی به بخش زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری استان فراهم آورده است.

کد مطلب 6826471

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها