 صدور ۱۳ فقره موافقت اصولی تاسیسات گردشگری در استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بردبار، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری در راستای توسعه پایدار استان کرمان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ بنا به درخواست متقاضیان در حوزه تاسیسات گردشگری و اقامتی، ۱۳ فقره موافقت اصولی توسط ادارهکل میراثفرهنگی کرمان صادر شدهاست.
وی افزود: حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده در این موافقت اصولیهای صادره بیشاز ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و با آغاز فعالیت این تاسیسات گردشگری و اقامتی بهصورت مستقیم برای ۱۷۵ نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
سرپرست معاون سرمایهگذاری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان بیان کرد: توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری استان کرمان، با توجه به ظرفیتهای کمنظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی این استان، نقشی کلیدی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توزیع متوازن ثروت ایفا میکند و تحقق این مهم، با جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و هدایت هدفمند منابع مالی میسر خواهد شد.
بردبار، خاطرنشان کرد: در این مسیر، اداره کل میراثفرهنگی استان کرمان با همراهی کامل در کنار فعالان این عرصه قرار گرفته و با تسهیل و تسریع فرآیند صدور موافقتهای اصولی، اعطای مجوزهای قانونی و معرفی سرمایهگذاران و طرحهای واجد شرایط به بانکهای عامل برای بهرهمندی از تسهیلات کم بهره، بستر امن و مطمئنی را برای ورود نقدینگی به بخش زیرساختها و تاسیسات گردشگری استان فراهم آورده است.
نظر شما