 آغاز طرح مطالعه تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناز فرهی مقدم، با تأکید بر اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی و فرهنگی در راستای صیانت از ابنیه و میراث تاریخی گفت: طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند، با تخصیص اعتبار بیش است ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کلید خورده است.
وی با اشاره به تعیین عرصه و حریم آثار و ابنیه تاریخی افزود: عرصه محدودهای است که اثر در آن واقع شده و به طور بیواسطه بقا آن را تضمین میکند و حریم، حلقههای حفاظتی پیرامون عرصه است که از گزند ساخت وسازهای ناهمگون، تعرضهای بصری و ارتعاشات مخرب جلوگیری میکند.
سرپرست معاون میراثفرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: بدون مرزهای مشخص و مصوب، ابنیه و محوطههای تاریخی به عنوان سرمایههای ملی در برابر تخریب، تصرف و فرسودگی آسیب پذیر شده و هویت فرهنگی وشهری که با آنها گره خورده، به سرعت رنگ میبازد.
فرهیمقدم، بیان کرد: اهمیت این ضابطهگذاری فراتر از یک اقدام انفعالی، در حکم نقشهای هوشمندانه برای توسعه پایدار شهرها و انسجامبخشی به منظر فرهنگی است.
وی اظهار کرد: تعیین دقیق عرصه و حریم، ضمن ایجاد شفافیت برای مالکان و سرمایهگذاران، تکلیف نظارتی میراثفرهنگی را روشن ساخته و از بروز تخلفات ساختمانی پیشگیری میکند،
وی افزود: این فرآیند بستر احیا بافتهای تاریخی ارزشمند، رونق گردشگری و پیوند معنادار گذشته با زندگی امروز را فراهم میآورد و به مسئولان شهری امکان میدهد تا توسعۀ مدرن را بدون آسیب رساندن به حافظه و هویت تاریخی شهر پیش ببرند.
