۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

 آغاز طرح مطالعه تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند 

کرمان-  سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی استان کرمان، از آغاز طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند با تخصیص اعتبار بیش‌از ۶۰۰ میلیون ریال خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناز فرهی مقدم، با تأکید بر اهمیت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی و فرهنگی در راستای صیانت از ابنیه و میراث تاریخی گفت: طرح مطالعاتی تعیین حریم بازار تاریخی شهرستان زرند، با تخصیص اعتبار بیش است ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی کلید خورده است.

وی با اشاره به تعیین عرصه و حریم آثار و ابنیه تاریخی افزود: عرصه محدودهای است که اثر در آن واقع شده و به طور بی‌واسطه بقا آن را تضمین می‌کند و حریم، حلقه‌های حفاظتی پیرامون عرصه است که از گزند ساخت وسازهای ناهمگون، تعرض‌های بصری و ارتعاشات مخرب جلوگیری می‌کند.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: بدون مرزهای مشخص و مصوب، ابنیه و محوطه‌های تاریخی به عنوان سرمایه‌های ملی در برابر تخریب، تصرف و فرسودگی آسیب پذیر شده و هویت فرهنگی وشهری که با آنها گره خورده، به سرعت رنگ می‌بازد.

فرهی‌مقدم، بیان کرد: اهمیت این ضابطه‌گذاری فراتر از یک اقدام انفعالی، در حکم نقشه‌ای هوشمندانه برای توسعه پایدار شهرها و انسجام‌بخشی به منظر فرهنگی است.

وی اظهار کرد: تعیین دقیق عرصه و حریم، ضمن ایجاد شفافیت برای مالکان و سرمایه‌گذاران، تکلیف نظارتی میراث‌فرهنگی را روشن ساخته و از بروز تخلفات ساختمانی پیشگیری می‌کند،

وی افزود: این فرآیند بستر احیا بافت‌های تاریخی ارزشمند، رونق گردشگری و پیوند معنادار گذشته با زندگی امروز را فراهم می‌آورد و به مسئولان شهری امکان می‌دهد تا توسعۀ مدرن را بدون آسیب رساندن به حافظه و هویت تاریخی شهر پیش ببرند.

