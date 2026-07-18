به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین لویمی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به رویکرد کلان این ادارهکل برای توسعه زیرساختهای گردشگری، رونق اقتصادی استان، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال، همچنین تسهیل فضای کسبوکار، در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۵ فقره موافقت اصولی برای متقاضیان طرحهای گردشگری در سطح استان صادر شد.
وی در تشریح جزئیات این عملکرد افزود: حجم سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این طرحها، رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است؛ با بهرهبرداری از این طرحها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۲۴ نفر در بخش گردشگری خوزستان فراهم خواهد شد.
لویمی در خصوص صدور مجوزهای اصلاحی بیان کرد: علاوه بر صدور موافقتهای اصولی جدید، در بازه زمانی یادشده، تعداد پنج فقره مجوز ایجاد، اصلاح صادر شده است؛ این اقدام به بهبود کیفیت خدمات، ارتقای استاندارد تأسیسات گردشگری موجود کمک شایانی خواهد کرد.
وی بیان کرد: این ادارهکل با حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران بخش خصوصی، حذف بروکراسیهای غیرضروری، تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی خوزستان، بسترهای لازم برای تبدیل استان به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور فراهم شود.
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