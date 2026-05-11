خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ ماهیت وجودی حوزههای علمیه از بدو تأسیس تا کنون این بوده است که در ساحت تفقه در دین با همه قلمرو و دامنه گستردهای که دارد انجام وظیفه کنند، دین اسلام را بشناسند و آن را به جامعه انسانی و اسلامی ابلاغ کنند. حوزویان درواقع امتدادبخش رسالت پیامبران الهی در مقام نبوت و رسالت و ائمه اطهار (ع) در مقام امامت و ولایت هستند که این دستور کار مهم در دوران غیبت امام زمان (عج)، بر عهده عالمان دینی و حوزوی است.
رسالت حوزه اما بر طبق منویات امامین انقلاب و بهطور اخص در پیام امام شهید به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه علمیه قم و تأکید بر ویژگیهای «حوزه علمیه پیشرو و سرآمد»، یک امتداد اجتماعی نیز دارد. یعنی این نهاد دینی باید در تمام حوادث و بحرانهای مبتلابه جامعه، حضور فعال و کنشگرانه داشته باشد. اکنون که کشورمان بعد از پشت سر گذاشتن جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴، بار دیگر مورد حمله دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی قرار گرفته و پیشبینی امام شهید ناظر بر «بعثت ملت ایران» محقق شده است، حوزه علمیه نیز همپای مردم به میدان آمده و پای کار جمهوری اسلامی ایران است.
در این شبهای بعثت مردمی که اجتماعات مردمی در شهرها و روستاها با شور و شکوه زایدالوصف برپا میشود، اساتید و طلاب حوزههای علمیه خواهران و برادران نیز به همراه خانوادههای خود در هر چه باشکوهتر شدن این اجتماعات مشارکت فعال دارند و البته از ساحتهای دیگر نقش حوزویان در تقویت میدان نباید غافل شویم.
در این خصوص گفتگویی با مدیر حوزههای علمیه استان چهارمحال و بختیاری داشتیم. حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی با تأکید بر بعثت مردمی در طی بیش از ۲ ماه پس از آغاز جنگ رمضان و شهادت امام شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای جنگ رمضان، با اشاره به اینکه حوزه علمیه یک نهاد مردمی است، به پرسشهای ما پاسخ داد.
* از دیدگاه شما، رسالت حوزویان در شرایط حساس و سرنوشتساز کنونی برای تقویت میدان چیست؟
وظیفه اصلی و رسالت ذاتی حوزه، جهاد تبیین مبتنی بر معارف قرآنی و روایی است که امام شهید انقلاب، طی چند سال اخیر به عنوان «فریضه قطعی و فوری» بر آن تأکید ویژه داشتند. باید به تبیین توحیدی و الهیاتی از تقابل حق و باطل بپردازیم. تبیین واقعیتهای میدان، توصیههای امام شهید برای فتح و پیروزی، برپایی هیئات و روضههای خانگی و محافل قرآنی در سوگ امام شهید و شهدای رمضان از دیگر مصادیق و عرصههای تبیین در این شبها است.
نشر و بسط فرهنگ توکل و توسل و استغاثه به قرآن کریم و اهل بیت (ع) در جامعه از دیگر مأموریتهای طلاب و مبلغان حوزههای علمیه خاصه در اجتماعات شبانه مردمی است. در این شبها میبینیم که اشعار و مداحیهای شاعران و مداحان کشور و استان در خیابانها و میدانها پخش میشود و حقیقتاً فضای معنوی و حماسی قدرتمندی را ایجاد کرده است که تا میتوانیم باید این فضا را با برپایی محافل قرآنی، دعا و مناجات و نماز استغاثه تقویت کنیم.
همچنین فراموش نکنیم که امروز دلهای زیادی در سراسر دنیا متوجه جمهوری اسلامی شده و روحانیت و در رأس همه، رهبر شهیدمان محبوبیت یافته است لذا روحانیون توانمند و صاحب ایده در چنین فرصتی باید تولید محتوای جذاب و عرضه در سطح جهانی را فراموش نکنند.
* حوزه علمیه برادران استان چهارمحال و بختیاری همپای بعثت ملت ایران در چه عرصههایی فعالیت داشته است؟
حوزویان در ۱۰ مرکز در استان چهارمحال و بختیاری پا به پای مردم بعثت یافته در میدان حضور دارند و مأموریت چندساحتی خود را به پیش میبرند. در واقع هر حوزه یک موکب راهاندازی کرده و طیفی از خدمات را به مردم ارائه میدهد که برخی موکبها از جمله مدرسه علمیه امام صادق (ع) فارسان، موکب مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) لردگان یا موکب امام مهدی (عج) بروجن جزو موکبهای محوری شهر هستند.
مواکب مدارس علمیه در این ۱۰ نقطه یا مبدأ یا مقصد حرکت مردم و یا به نحوی محور این تجمعات هستند و قبل یا بعد از برنامه، به فعالیتهای فرهنگی تبلیغی برای مخاطبان از همه اقشار و گروهها میپردازند.
روحانیون علاوه بر اینکه در شهرها و روستاها محور حرکتهای مردمی هستند، در کارهای جهادی مناطق مختلف کشورمان که در جنگ رمضان مستقیماً درگیر بودند، مشارکت دارند. از طریق بسیج طلاب و روحانیون استان اعزام مدیران، اساتید و طلاب حوزههای علمیه استان را داشتیم که در مناطق جنگی حضور یافتند و به آواربرداری و ساخت و ساز مناطق آسیبدیده پرداختند.
قرارگاه درونسازمانی بلاغ مبین امروز در شرایط جنگی به صورت موسع و گستردهتر به فعالیت خود ادامه میدهد. در این راستا همه نهادهای فرهنگی تبلیغی مرتبط با روحانیت پای کار آمدند و در کمیتههای ۱۴گانه قرارگاه ذیل نظارت نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه در شهرستانها به فعالیت خود سامان بخشیدند. هر کمیته بین ۷ تا ۱۵ عضو از این نهادها را دارد که ظرفیتهای خود را پای کار آوردند.
بسیج طلاب و روحانیون نیز تمامقد در میدان است و به عنوان دبیر قرارگاه کار را پیش میبرد. قرارگاه بستری را ایجاد کرده تا طلاب و روحانیون و مبلغان و مبلغات، یک حرکت منسجم میدانی، جهادی، کنشگرانه و موثر را در ساحت فرهنگی به پیش ببرند.
البته بسیاری از این فعالیتها به دلایل گوناگون رسانهای نشده است، همچنان که ملت پیروز ایران ۷۱ شب در کف خیابان هستند و در هیچ شرایطی این سنگر را خالی نگذاشتند، حوزویان نیز از جنس همین مردم و با مردم هستند.
* در خصوص فعالیتهای جهادی حوزههای علمیه استان چهارمحال و بختیاری بیشتر توضیح دهید.
طلاب ما در جنگ رمضان به مناطق مختلف تهران اعزام شدند و در آواربرداری، تعمیرات و ساخت و ساز منازل مسکونی مشارکت داشتند و کمک کردند. همچنین اعزامهایی به مناطق جنگی داشتیم که حوزویان رسالت طلبگی را چه در خیابان، اجتماعات و مواکب، چه در خط مقدم جبهه مبارزه با دشمن متجاوز و چه در مناطق آسیبدیده در قالب گروههای جهادی انجام میدهند. البته این طلاب و فضلا غالباً نه ذیل نام حوزه بلکه در قالب گروههای جهادی مردمی اعزام شدند.
بسیج طلاب و روحانیون استان چهارمحال و بختیاری گردان رزمی تبلیغی طلاب را تشکیل داده و در حالت آماده باش است که هر زمان نیروهای مسلح اذن دهند و اعلام نیاز کنند، این طلاب بسیجی اعزام خواهند شد. در واقع هر حوزه علمیه یک پایگاه مقاومت دارد که آموزشهای لازم را دریافت میکنند و آماده اعزام در هر نقطه در عرصه عملیاتهای رزمی، تبلیغی و جهادی هستند.
* این طلاب بسیجی و جهادی در جریان اغتشاشات سال گذشته هم میدان را خالی نگذاشتند.
بله همینطور است، آنان در جریان جنگ ۱۲ روزه و خاصه در اغتشاشات دیماه سال گذشته نیز ورود داشتند و میدان را راهبری کردند. اگرچه خود حوزه علمیه هم آماج حملات فتنهگران بود و قریب به ۳۰۰ میلیارد ریال خسارت به مراکز حوزوی استان وارد شد.
تخریبهای این مدارس علمیه به همت طلاب جهادی بازسازی شد و خوشبختانه مدرسه علمیه گندمان توسط همین نیروهای جهادی تعمیر و بازسازی، تجهیز و بازگشایی شده است.
* در خصوص فعالیت قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین در استان چهارمحال و بختیاری توضیح بدهید.
این قرارگاه ذیل راهبری نماینده ولی فقیه در استان فعال شده و ۱۴ کمیته از جمله رسانه، تولید محتوا، آموزش، تبلیغ، اقتصاد مقاومتی، طرح و برنامه و ... دارد که همه کمیتهها کار خود را آغاز کردند.
شاید ذکر این نکته لازم باشد که قرارگاه بلاغ مبین را به صورت درونسازمانی از قبل داشتیم که رسالت تبلیغی حوزه را پیش میبُرد. ما در بیش از ۴۰۰ نقطه استان مبلغ خانم و آقا داریم که در شهرها و روستاها، مدارس و دانشگاهها، مساجد و مراکز فرهنگی و ... مشغول فعالیتهای تبلیغی هستند.
بسیاری از جریانهای فرهنگی در روستاها و شهرها با محوریت روحانیت انجام میگیرد و بسیاری از ائمه جمعه با محوریت تبلیغ حوزه مشغول فعالیت هستند یعنی امام جمعه در کنار رسالت امامت جمعه، کار تبلیغی و عبادی محله و شهر خودش را هم بر عهده دارد.
هماکنون ۱۷۳ طلبهمعلم آقا و ۲۰۵ طلبهمعلم خانم در سراسر استان با مدارس همکاری دارند و به فعالیت تبلیغی میپردازند. همچنین مبلغان و مبلغات طرح امین به صورت حضوری و مجازی، امر خطیر تعلیم و تربیت در مدارس را بر عهده دارند.
* ضرورت تشکیل قرارگاه جنگ ترکیبی بلاغ مبین در استان چه بوده است؟
دشمن که اکنون چهره عریان خود از جنایت و شرارت و خباثت را رو کرده است، یک جنگ ترکیبی تمامعیار علیه کشورمان راه انداخته و به جنگ نظامی و سخت اکتفا نمیکند. دشمن از طریق رسانه و فضای مجازی تلاش دارد بیشترین تفرقه را در صفوف متحد ملت مقاوم ایران ایجاد کند. این قرارگاه بر آن است که ما به ازای تلاش دشمن با توطئهها و سناریوهای دشمن خبیث به صورت آفندی و پدافندی مقابله کند.
این قرارگاه در تمامی شهرستانها نیز زیر نظر ائمه جمعه کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم با تنوع کمیتههای قرارگاه جنگ ترکیبی، حداقل بتوان بخشهایی از توطئههای دشمن را خنثی کرد. قرارگاه بلاغ مبین نه تنها در موضع دفاعی به فعالیت میپردازد بلکه به توصیه امام شهید، مبانی فکری دشمن را مورد هجمه و حمله قرار میدهد.
حوزویان نیز مانند سایر اقشار مردم خودشان را مخاطب این توصیه امام شهید میدانند که فرمود: «در جمهوری اسلامی، هرجا که قرار گرفتهاید، همانجا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همهی کارها به شما متوجه است.» لذا خود را با همین مبنای فکری مهم، موظف میداند در این جنگ ظالمانه در کنار مردم کنشگری کند و مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهد.
* قرارگاه بلاغ مبین چه اقدامات عملی را در میدان داشته است.
البته این قرارگاه مأموریت خود به شکل جدید ناظر به شرایط جنگی را به تازگی آغاز کرده است؛ طلاب و مبلغان حوزههای علمیه به انحاء مختلف در این ایام در روستاها و شهرها میدانداری میکنند و خاصه در امر مهم جهاد تبیین و روشنگری که از سوی امام شهید به عنوان جهاد فوری و قطعی ابلاغ شد، به پیش میبرند. ایجاد گعدههای گفتگوی صمیمی، سخنرانیهای روشنگرانه، پاسخ به سوالات و شبهات، بخشی از این اقدامات بوده است.
