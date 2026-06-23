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۲ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

پذیرش طلاب در حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

پذیرش طلاب در حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

شهرکرد - معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری از ادامه ثبت‌نام طلاب جدید تا ۲۰ تیرماه خبر داد.

فروزان شاهقلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت‌نام برای پذیرش در حوزه علمیه خواهران در استان چهارمحال و بختیاری برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شده است، اظهار کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به یکی از مدارس علمیه خواهران استان و یا سایت پذیرش حوزه‌های علمیه به نشانی https://register.whc.ir مراجعه کنند.

معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام، فرآیند آزمون ورودی، مصاحبه و گزینش آغاز می‌شود، ادامه داد: امسال پذیرش طلاب در ۲ رشته تفسیر و علوم قرآن و مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی در سطح ۳ آغاز شده و در سطح چهار نیز در رشته علوم و معارف قرآن پذیرش داریم.

شاهقلی بیان کرد: در مجموع ۹ مدرسه علمیه خواهران در استان در شهرهای بروجن، لردگان، فارسان، فرخشهر، بن، ناغان، شلمزار و ۲ مرکز در شهرکرد دایر و مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ طلبه در ۹ مدرسه علمیه در همه مقاطع و در سطوح ۲ تا چهار مشغول تحصیل هستند، بیان کرد: باتوجه به وضعیت موجود جامعه و آسیب‌ها به نظر می‌رسد یکی از بهترین جاهایی که بتواند دغدغه خانواده‌ها را در مورد دخترانشان رفع کند، فضای علمی، تربیتی و پژوهشی حوزه علمیه است.

معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری افزود: بانوان نقش محوری را در تحکیم و تعالی خانواده دارند و یکی از بهترین راه‌ها برای این تعالی، پرورش در فضای حوزه علمیه است.

کد مطلب 6868014

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