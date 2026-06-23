پذیرش طلاب در حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

فروزان شاهقلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبتنام برای پذیرش در حوزه علمیه خواهران در استان چهارمحال و بختیاری برای سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، اظهار کرد: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به یکی از مدارس علمیه خواهران استان و یا سایت پذیرش حوزههای علمیه به نشانی https://register.whc.ir مراجعه کنند.
معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه بعد از اتمام مهلت ثبتنام، فرآیند آزمون ورودی، مصاحبه و گزینش آغاز میشود، ادامه داد: امسال پذیرش طلاب در ۲ رشته تفسیر و علوم قرآن و مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی در سطح ۳ آغاز شده و در سطح چهار نیز در رشته علوم و معارف قرآن پذیرش داریم.
شاهقلی بیان کرد: در مجموع ۹ مدرسه علمیه خواهران در استان در شهرهای بروجن، لردگان، فارسان، فرخشهر، بن، ناغان، شلمزار و ۲ مرکز در شهرکرد دایر و مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۰۰ طلبه در ۹ مدرسه علمیه در همه مقاطع و در سطوح ۲ تا چهار مشغول تحصیل هستند، بیان کرد: باتوجه به وضعیت موجود جامعه و آسیبها به نظر میرسد یکی از بهترین جاهایی که بتواند دغدغه خانوادهها را در مورد دخترانشان رفع کند، فضای علمی، تربیتی و پژوهشی حوزه علمیه است.
معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری افزود: بانوان نقش محوری را در تحکیم و تعالی خانواده دارند و یکی از بهترین راهها برای این تعالی، پرورش در فضای حوزه علمیه است.
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